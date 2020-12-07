Через загрозу вибуху: у США евакуювали пасажирів літака Москва – Нью-Йорк
У ніч на понеділок, 7 грудня, в Міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді евакуювали пасажирів рейсу Москва — Нью-Йорк авіакомпанії "Аерофлот". Це сталось після анонімного повідомлення про бомбу.
На борту було 250 пасажирів. Про це повідомили на сайті Fox news.
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Правоохоронці закрили одну зі злітно-посадкових смуг. Усіх пасажирів і їхній багаж оглянули з собаками.
Деталі інциденту
За даними "Аерофлоту", через обшуки виліт зворотного рейсу з Нью-Йорка до Москви перенесли на понад 3,5 години: з 18:20 на 22:00 (з 1:20 на 5:00 за Києвом).
Понад годину нас тримали в літаку, потім вигнали на вулицю. Там розділили людей на групи і перевіряли з собаками. Потім всіх запхали в 6 автобусів по 50 осіб,
– розповіла пасажирка літака Анастасія Шевченко.
У генконсульстві Росії заявили, що стежать за ситуацією в аеропорту імені Джона Кеннеді. Також вони нагадали, що у поліції США є протокол, якого вона дотримується в подібних ситуаціях.
Попередження Нью-Йорку
Пресслужба нью-йоркського аеропорту повідомила, через інцидент до аеропорту прибули додаткові сили служб безпеки. Однак його повністю відкрили й рейси виконують без затримок. Також у поліції додали, що розслідування триває.
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