Влада США готується до ймовірних безладів після президентських виборів. Білий дім 2 листопада планують захистити додатковим парканом по всьому периметру.

Аналогічну огорожу встановлювали навколо Білого дому влітку 2020 року, коли у Вашингтоні проходили масштабні протести. Про це повідомляє CNN.

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Цього разу паркан по всьому периметру споруди планують встановити 2 листопада. Водночас офіційно Секретна служба, яка забезпечує безпеку резиденції президента, не підтвердила застосування спецзаходів.

Раніше в поліції Вашингтона інформували, що правоохоронці перейдуть на посилений режим роботи у випадку відсутності переможця на виборах.

Зверніть увагу! Основним днем голосування на виборах президента США є 3 листопада. Але через епідемію коронавірусу виборці мали можливість зробити вибір і достроково. Американці обирають між чинним президентом Дональдом Трампом та колишнім віцепрезидентом Джо Байденом. За соцопитуваннями, лідирує Байден – 57% виборців підтримують його, а 41% – Трампа. Усі деталі про вибори президента у США читайте за посиланням.