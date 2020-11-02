У США готуються до можливих безладів після виборів: як захищатимуть Білий дім
Влада США готується до ймовірних безладів після президентських виборів. Білий дім 2 листопада планують захистити додатковим парканом по всьому периметру.
Аналогічну огорожу встановлювали навколо Білого дому влітку 2020 року, коли у Вашингтоні проходили масштабні протести. Про це повідомляє CNN.
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Цього разу паркан по всьому периметру споруди планують встановити 2 листопада. Водночас офіційно Секретна служба, яка забезпечує безпеку резиденції президента, не підтвердила застосування спецзаходів.
Раніше в поліції Вашингтона інформували, що правоохоронці перейдуть на посилений режим роботи у випадку відсутності переможця на виборах.
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