У США на хімзаводі прогримів потужний вибух: є постраждалі – фото, відео
В американському штаті Західна Вірджинія на хімічному заводі стався потужний вибух. У результаті постраждали щонайменше 4 людей.
Інцидент трапився у місті Белль, що у штаті Західна Вірджинія, о 5-ій ранку за Києвом. Про це повідомляє Daily Mail.
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На хімічному заводі вибухнули цистерни із метанолом і хлорованим підбілювачем.
Відомо, що з травмами госпіталізували щонайменше 4 людей. Проте про їхній стан інформації немає.
Людей, які проживають у радіусі 40 кілометрів від заводу, закликають не виходити з дому. Також у цьому районі 9 грудня не працюватимуть школи.
Що відомо про цей хімзавод?На заводі Chemours Co, який раніше належав DuPont, працює приблизно 200 працівників. Він розташований у так званій Хімічній долині, розташованій за 25 миль від столиці штату Чарльстон.
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