В американському штаті Західна Вірджинія на хімічному заводі стався потужний вибух. У результаті постраждали щонайменше 4 людей.

Інцидент трапився у місті Белль, що у штаті Західна Вірджинія, о 5-ій ранку за Києвом. Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також Вибухають петарди та феєрверки: в Ростові сталася масштабна пожежа в павільйоні з піротехнікою

На хімічному заводі вибухнули цистерни із метанолом і хлорованим підбілювачем.

Відомо, що з травмами госпіталізували щонайменше 4 людей. Проте про їхній стан інформації немає.

Людей, які проживають у радіусі 40 кілометрів від заводу, закликають не виходити з дому. Також у цьому районі 9 грудня не працюватимуть школи.

Що відомо про цей хімзавод? На заводі Chemours Co, який раніше належав DuPont, працює приблизно 200 працівників. Він розташований у так званій Хімічній долині, розташованій за 25 миль від столиці штату Чарльстон.

Пожежа на хімічному заводі у США: Фото з твіттеру Tyler Clark, News 19

У Західній Вірджинії стався вибух на хімзаводі, а тоді спалахнула пожежа: відео

WATCH: Aerial footage shows a fire at the Chemours plant in Belle following an explosion. Officials say the situation has stabilized since the video was taken.



(Video courtesy of Aaron Spencer) pic.twitter.com/AcSOgWXGBy — Eyewitness News (@wchs8fox11) December 9, 2020

County officials in Belle, West Virginia, have declared a shelter-in-place order for residents within a two-mile radius of the Chemours Co chemical plant after a ‘serious explosion’ occurred at the plant https://t.co/EKg7OL6mto pic.twitter.com/Hx4lGaqtP8 — Ashrf Ben Ali ️ (@AshrfSben) December 9, 2020

Вибух і пожежа у місті Белль: дивіться карту