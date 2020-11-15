Новий виконувач обов'язків міністра оборони США Крістофер Міллер виступив з заявою щодо потреби завершити всі війни за участі держави. Він хоче, аби американські військові повернулися з гарячих точок додому.

США можуть скоротити свою військову присутність на Близькому Сході, повідомляє The Hill з посиланням на текст меморандуму, який Крістофер Міллер надіслав співробітникам Пентагону.

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Готуючись до майбутнього, ми продовжуємо завершувати війну, яку "Аль-Каїда" вивела на наші береги у 2001 році. Ця війна ще не закінчилася,

– підкреслив міністр оборони США.

У такий спосіб він прокоментував війну в Афганістані. Міллер заявив, що США вже на порозі перемоги, але багато хто втомився від цієї війни, зокрема й він сам.

"Ми не народ, який постійно воює, це суперечить усьому, за що ми виступаємо і за що боролися наші предки. Всі війни повинні закінчитися", – заявив Крістофер Міллер.

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