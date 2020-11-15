Новий глава Пентагону вимагає завершення всіх війн за участі США
Новий виконувач обов'язків міністра оборони США Крістофер Міллер виступив з заявою щодо потреби завершити всі війни за участі держави. Він хоче, аби американські військові повернулися з гарячих точок додому.
США можуть скоротити свою військову присутність на Близькому Сході, повідомляє The Hill з посиланням на текст меморандуму, який Крістофер Міллер надіслав співробітникам Пентагону.
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Готуючись до майбутнього, ми продовжуємо завершувати війну, яку "Аль-Каїда" вивела на наші береги у 2001 році. Ця війна ще не закінчилася,
– підкреслив міністр оборони США.
У такий спосіб він прокоментував війну в Афганістані. Міллер заявив, що США вже на порозі перемоги, але багато хто втомився від цієї війни, зокрема й він сам.
"Ми не народ, який постійно воює, це суперечить усьому, за що ми виступаємо і за що боролися наші предки. Всі війни повинні закінчитися", – заявив Крістофер Міллер.
Вибори, в яких брали участь США у 21 столітті:
- війна в Афганістані (з 2001 року по наш час) – місія НАТО й партнерів проти терористів "Талібану" й "Аль-Каїди";
- війна в Іраку (з 2003 по 2011 роки) – місія НАТО й партнерів (зокрема України) проти військ Саддама Хусейна;
- війна в Пакистані (з 2004 року по наш час) – США допомагають Пакистану боротися з "Аль-Каїдою";
- громадянська війна в Сомалі (з 2007 року по наш час) – США, Велика Британія та сусіди допомагають Сомалі боротися зі спробою повалення влади;
- операція "Океанський щит" (у 2009 – 2016 роках) – НАТО й інші держави (зокрема Україна й Росія) боролися з сомалійськими піратами;
- військова операція в Лівії (у 2011 році) – операція НАТО на підтримку Лівії в поваленні режиму Муаммара Каддафі;
- військова операція в Іраку (у 2014 – 2017 роках) – боротьба НАТО, Ірану й іракських курдів проти "ІДІЛ";
- війна в Сирії (з 2014 року по наш час) – війна між НАТО, курдами, демократичними силами Сирії та партнерів з одного боку проти режиму Башара Асада, "ІДІЛ" і Росії з іншого;
- громадянська війна в Ємені (з 2015 року по наш час) – боротьба США, Британії, Франції, уряду Ємену й партнерів проти терористів за підтримки Ірану;
- вторгнення в Лівію (з 2015 року по наш час) – війна США й уряду Лівії проти "ІДІЛ".
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