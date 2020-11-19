Палата представників Конгресу США закликала уряд країни вжити заходів щодо Росії. Це пов'язано з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Відтак, вони ухвалили відповідну резолюцію, де засудили отруєння. Про це мовиться на сайті пресслужби Конгресу.

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Конгресмени закликали американську владу до введення санкцій проти Росії. За ухвалення цієї резолюції проголосував 371 конгресмен. Ще 18 виступили проти.

Крім цього, вони звернулися до держсекретаря США Майкла Помпео та інших чиновників, і запропонували ввести санкцій проти всіх винних в отруєнні.

Довідка. Резолюції Палати представників мають лише рекомендаційний характер і не мають ніякої юридичної сили.

Отруєння Навального: коротко

Російського опозиціонера Олексія Навального отруїли у серпні 2020 року.

Опозиціонеру стало погано на борту літака, що прямував з російського Томська до Москви.

Після лікування в Омську, де літак екстрено посадили через стан політика, Навального у комі вивезли до Берліна на лікування.

Європейські лабораторії дійшли до висновку, що опозиціонера отруїли "Новачком".

Наразі Навальний відновлюється у Німеччині.

Тим часом ЄС ввів санкції проти представників Росії через справу Навального.

Детальніше про отруєння Навального – читайте тут.