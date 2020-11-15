З часів, коли Байден був віце-президентом у Барака Обами, світ та Китай змінились, але лідер залишився. Піднебесною керує все той же Сі Цзиньпін, з яким доведеться шукати нові точки дотику.

Дональд Трамп залишив новій адміністрації проблемні відносини з Пекіном, торгову та технологічну війну. Чи зможе повернення демократів до влади змінити щось на краще, розповідає 24 канал.

Як Китай атакував США



Вибори в США пройшли для Китаю майже непомітно / Фото Anadolu Agency

На церемонії 70-річчя з дня вступу Китаю у Корейську війну Сі Цзиньпін приховано атакував США: "Для тих, хто хоче стати "босом світу", не спрацює шантаж, тиск або блокування. Війна 1950 – 1953 розвінчала міф про непереможність американської армії" (остаточно для того світу це показала війна у В'єтнамі – 24 канал). Це був наразі один із небагатьох разів, коли дві армії зійшлися на полі бою.

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Водночас дипломатичне, торговельне, політичне та військове протистояння продовжується досі. Пекін пережив жорсткі тарифи та мита з боку Трампа, пережив пандемію ковіду та йде далі. Але досі технологічні компанії, студенти, науковці з Китаю перебувають під прицілом спецслужб як потенційні (або реальні – 24 канал) шпигуни. Можливо, щодо навчання політика буде послаблена, але щодо техгігантів – навряд чи.

Так зростала параноя, бо КНР вважала, що проти неї застосовується "радянська" тактика стримування та ізоляції. Це призвело до відмови від китайських ланцюгів поставок з боку американських компаній.

Китай підтримує Парижські угоди по клімату, залишаючись найбільш забрудненою країною; і вільну торгівлю, коли найбільші компанії знаходяться під державним контролем (наприклад, влада заборонила Джеку Ма зробити найбільший IPO в світі – 24). У той самий час, США залишаються першою економікою світу, незважаючи на нинішні проблеми.

Майк Помпео та інші "яструби" у високих кабінетах навіть закликали до зміни режиму та ставили під сумнів законність Компартії. Не варто забувати й про негласну фінансову та військову підтримку американцями частково визнаного Тайваню. Помірковані голоси всередині Китаю стихають, зростає націоналізм і захоплення міжнародних інституцій.

Під пекінським впливом вже ВООЗ, Рада з питань прав людини ООН (незважаючи на кампанії проти Тібету, Гонконгу та уйгурів-мусульман – 24). Вашингтон та Пекін також постійно зустрічаються в Радбезі ООН, де мають право вето, обидві є ядерними державами. До речі, Джо Байден пообіцяв зустрітися з Далай-Ламою і загалом сигналізує, що тема порушень прави людини з боку Пекіну для нього буде більш актуальною, ніж для попередника.

Китай нарощує військову та морську потугу / Фото US Naval Institute

Потужні, але неперевірені сили Народно-Визвольної Армії, здійснюють провокативні атаки як на морі (Південно-Китайське море, Тайвань, біля Японії та ін. – 24) так і на землі (нещодавнє зіткнення на невизначеному кордоні з Індією в Гімалаях – 24). До речі, якраз Індії та Японії у дечому подобався підхід Трампа, вони занепокоєні що Байден буде занадто слабкий.

Незважаючи на величезні міжнародні та внутрішні ризики, керівництво Китаю стає все більш впевненим у своїх зусиллях по спротиву. Вони будують легітимність та безпеку режиму, – розповіла NYT Джессіка Чен Вайс, професорка державного управління Корнельского університету.

Щодо самого процесу голосування, то він не був топ-темою в ЗМІ Китаю та висвітлювався мінімально. Можливо, щоб не акцентувати на демократичному процесі, який відсутній в Китаї. Сі Цзиньпіну, тим часом, надали титул "Верховного штурмана та керманича", що перегукується із Мао Цзедуном.

У Китаї прийняли новий план розвитку з 2021 року на 5 років. Головне завдання – зробити країну більш незалежною від світу в найважливіших галузях, включаючи технології, зброю та науку. Саме з таким Китаєм доведеться зіткнутися Джозефу Байдену.

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Протистояння продовжиться, але лідери будуть шукати точки дотику / Фото Asia Times

Так, новообраний президент США виступив проти торгівельної війни, що вже знищила 0,7% ВВП Америки. Водночас він не сказав, чи скасує тарифи на 360 мільярдів доларів, а також назвав договір "першої фази" між США та КНР "пустим".

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Він обіцяв провести "демократичний саміт" у перший рік на посаді для відновлення та закріплення союзів. "Ви або граєте за правилами, або заплатите економічну ціну у разі їх порушення", – казав Байден Китаю на дебатах 23 жовтня.

Очікується, що Байден буде більш жорстко ставитись до КНР ніж це робив Обама. З іншого боку, принаймні зможе повернути нормальну дипломатичну комунікацію між двома столицями. Можливо, вийде знаходити прагматичні рішення по деяким болючим питанням сучасності – клімату, правам людини. Хоча надії на це і не дуже великі.

Китай буде жорстко конкурувати військово та економічно і це буде тестом для адміністрації Байдена. І не всі впевнені, що вона пройде цей тест успішно. У 2019 році Байден казав таке: "Китай занадто зайнятий своїми проблемами, щоб створювати конкуренцію".

Погляньмо, як до в США дійшли до цієї точки.

Трамп проти Китаю Офіс торговельного представництва вже ввів тарифи на мільярди доларів США. Держдеп зачинив консульство Китаю в Г'юстоні, обмежив діяльність китайських журналістів та ЗМІ, встановив візові перепони. Міністерство юстиції переслідувало навіть американців за незадекларовану роботу з Китаєм як "іноземних агентів". Внутрішня безпека обривала ланцюжки поставок та зупиняла вантажі на кордоні.

Мінфін ввів санкції проти чиновників, які подавляють демократію в Гонконгу. Сам Трамп вивів США з Транстихоокеанського партнерства, яке формувало норми міжнародної торгівлі. США може бути вигідно представляти своє ліберальне бачення на противагу китайському націоналізму.

Якщо Сполучені Штати не зможуть відповісти на виклик Китаю, у світі постане новий порядок з ними на чолі, що глибоко суперечить цінностям та інтересам США, – заявив радник Байдена Елі Ратнер.

Його шеф додав: "Або Китай буде писати правила XXI століття, або ми".

Критики адміністрації Трампа звинувачували її у веденні політики без врахування збитків, які вона нанести у тому числі простим людям. Тепер це завдання Байдена – знайти баланс між нацбезпекою та співпрацею. До того ж, китайське питання "стало політично токсичним для деяких демократів", пише Axios, бо твердо зв'язано з Трампом.

"Відносини настільки погані, що вже не повернуться на колишній рівень", – упевнений Чен Сяохе, доцент кафедри міжнародних відносин Університету Женьмінь в Пекіні. Без поступок з обох сторін взаємна напруга буде лише зростати і ставати все більш помітною. І дійсно, США та КНР не відносились так погано один до одного з 1970-х років.

"Обрання Байдена не вплине на політику лідерів Пекіну", – запевнив NYT Карл Мінзнер, професор китайського права та політики в Університеті Фордхем, Нью-Йорк. Бо вона вже стала більш жорсткою та авторитарною, ніж була раніше.

Пауза у напрузі буде використана для нарощування сил ще більше, бо "вони знають, що все ще слабші", наголосив Кріс Купчан, очільник Євразійської групи.

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"Двопартійний консенсус щодо необхідності стримування Китаю не дає підстав вважати, що відносини Пекіну та Вашингтону кардинально зміняться. Оскільки американці будуть намагатися демонструвати союзництво з Європою, то Китай стане предметом торгу", – вважає у коментарі для 24 каналу Сергій Герасимчук, член правління аналітичного центру "Українська призма", який спеціалізується на Китаї.

Як наголошує експерт: гравець, який парадоксальним чином виграє від потеційних ротацій у американському політичному істеблішменті – ЄС та Німеччина.

Сам Китай, ймовірно, усвідомить, що зближення ЄС і США вибиває в нього козирі, і відтак шукатиме з ЄС компромісів у питанні Угоди ЄС-КНР про взаємні інвестиції. "Схоже, що Вашигтон та Пекін продовжать "чубитися", а Брюссель та Берлін спробують розіграти на цьому тлі свою "золоту акцію"", – підкреслив Сергій Герасимчук.