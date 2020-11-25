Оборонні війська Ізраїлю отримали доручення підготуватися до можливого військового удару Сполучених Штатів по Ірану. Передбачається, що Америка може зважитися на цей крок ще до того, як Дональд Трамп складе президентські повноваження.

Про те, що армія Ізраїлю вживає заходів підготовки до можливого військового удару повідомляє Axios з посиланням на інформацію, отриману від високопосадовців.

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Видання відзначає, що уряд Ізраїлю доручив військам оборони проводити підготовку не через реальну загрозу, отриману на підставі даних розвідки.

Чиновники очікують, що до інавгурації Джо Байдена (20 січня 2021 року – 24 канал) триватиме "дуже чутливий період".

Заходи готовності ізраїльської армії пов'язані з можливим ударом Ірану у відповідь по Ізраїлю безпосередньо або через сили, які розміщені:

в Сирії;

Секторі Газа;

Лівані.

Трамп розглядав варіант можливої атаки на Іран, – The New York Times

16 листопада The New York Times з посиланням на власні джерела повідомив, що Трамп консультувався щодо можливості нападу на ядерний об'єкт в Ірані.

За даними видання, президент США дізнався про зростання запасів збагаченого урану в Ірані, через це він озвучив таку ідею.

Однак нібито американські високопосадовці, зокрема держсекретар Майк Помпео, переконали відмовитися від військового удару.

Детальніше про кризу у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Іраном – читайте за посиланням.