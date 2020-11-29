Скільки грошей США надали Україні з 2014 року: відома сума
З 2014 року Сполучені Штати Америки надали Україні фінансову допомогу. У посольстві розповіли, яка була сума.
Штати надали Україні допомогу на загальну суму 4,1 мільярда доларів. Про це повідомили представники посольства в ефірі програми "Свобода слова".
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Фінансова допомога для України
Зокрема для стабілізації економіки видали 3 суверенні гарантії позик на 1 мільярд доларів кожна. Американська розвиткова допомога:
- підтримує поточні реформи в галузях: охорони здоров'я, судоустрою, енергетики;
- створює можливості для малих та середніх підприємств;
- зміцнює незалежні засоби масової інформації;
- сприяє подальшій інтеграції України із Заходом.
Скільки грошей передбачено
У посольстві нагадали, що на 2020 фінансовий рік передбачено 698 мільйонів доларів допомоги Україні:
► 448 мільйонів доларів – на програми Державного департаменту;
► 250 мільйонів доларів – на допомогу Україні у сфері безпеки, зокрема 50 мільйонів доларів – на летальну допомогу.
Гуманітарна допомога
Представники посольства в Україні зазначили, що гуманітарна допомога США складає фінансування терміново необхідного тимчасового житла, надання й розподіл предметів першої необхідності, захист дітей та людей похилого віку, психосоціальну підтримку.
А також – ремонт водної інфраструктури, засоби для існування та підтримку розвитку підприємництва внутрішньо переміщених осіб.
США підтримали Україну в її зусиллях з боротьбою проти пандемії COVID-19, надавши понад 41 мільйон доларів на медичні й гуманітарні потреби, поліпшення спроможності закладів охорони здоров'я в догляді за хворими та запобігання подальшому поширенню захворювання,
– мовиться в заяві.
Моніторингова місія ОБСЄ
Також у посольстві зазначили, що Сполучені Штати Америки підтримують спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Країна вклала 100 мільйонів доларів як внески на діяльність місії. До її складу входить 50 громадян США.
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