З 2014 року Сполучені Штати Америки надали Україні фінансову допомогу. У посольстві розповіли, яка була сума.

Штати надали Україні допомогу на загальну суму 4,1 мільярда доларів. Про це повідомили представники посольства в ефірі програми "Свобода слова".

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Фінансова допомога для України

Зокрема для стабілізації економіки видали 3 суверенні гарантії позик на 1 мільярд доларів кожна. Американська розвиткова допомога:

підтримує поточні реформи в галузях: охорони здоров'я, судоустрою, енергетики;

в галузях: охорони здоров'я, судоустрою, енергетики; створює можливості для малих та середніх підприємств;

зміцнює незалежні засоби масової інформації;

сприяє подальшій інтеграції України із Заходом.

Скільки грошей передбачено

У посольстві нагадали, що на 2020 фінансовий рік передбачено 698 мільйонів доларів допомоги Україні:

► 448 мільйонів доларів – на програми Державного департаменту;

► 250 мільйонів доларів – на допомогу Україні у сфері безпеки, зокрема 50 мільйонів доларів – на летальну допомогу.

Зазначимо! Загальний обсяг коштів для підтримки України бюджетного року 2019 з урахуванням 250 мільйонів доларів, виділених Пентагоном, становив 695, 7 мільйона доларів.

Гуманітарна допомога

Представники посольства в Україні зазначили, що гуманітарна допомога США складає фінансування терміново необхідного тимчасового житла, надання й розподіл предметів першої необхідності, захист дітей та людей похилого віку, психосоціальну підтримку.

А також – ремонт водної інфраструктури, засоби для існування та підтримку розвитку підприємництва внутрішньо переміщених осіб.

США підтримали Україну в її зусиллях з боротьбою проти пандемії COVID-19, надавши понад 41 мільйон доларів на медичні й гуманітарні потреби, поліпшення спроможності закладів охорони здоров'я в догляді за хворими та запобігання подальшому поширенню захворювання,

– мовиться в заяві.

Моніторингова місія ОБСЄ

Також у посольстві зазначили, що Сполучені Штати Америки підтримують спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Країна вклала 100 мільйонів доларів як внески на діяльність місії. До її складу входить 50 громадян США.