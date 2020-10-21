Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Росія поряд з Китаєм є головними ворогами й ключовими суперниками його держави. Відтак через загрози з боку Кремля Штатам потрібно посилювати військову присутність у східній Європі.

Стратегія національної оборони США наголошує, що ми перебуваємо в глобальному протистоянні з нашими найголовнішими противниками – Китаєм і Росією, наголосив Марк Еспер під час онлайн-включення з аналітичним центром "Атлантична рада". Про це пише 24 канал.

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Найбільші вороги США

Глава Пентагону наголосив, що виклики для Сполучених Штатів також надходять від Північної Кореї, Ірану й екстремістських організацій. Та ключовими противниками є саме Росія і Китай.

Китай і Росія швидко модернізують свої збройні сили й використовують потужність, що зростає, для того, щоб ігнорувати міжнародне право, порушувати суверенітет менших країн і змінювати баланс сили на власну користь,

– заявив Марк Еспер.

Він зокрема згадав про окупацію Росією Криму й війну на Донбасі. За словами глави Міноборони США, це прояв порушення суверенітету держав, важливих для Сполучених Штатів.

Як США реагуватимуть на загрози Росії

За словами Марка Еспера, при загрозах, які надходять від Росії, не потрібно бути геніальним полководцем, щоб розуміти, що США потрібно збільшувати військову присутність у східній Європі.

"Ми хочемо знизити військову присутність лише в Німеччині, а не в Європі загалом. Нам потрібно передислокувати сили, тому що знаємо про загрози від Росії, з якими зіштовхуються наші союзники", – заявив глава Пентагону.

Він уточнив, що Штати мають намір нарощувати військову присутність у Болгарії, Румунії, Польщі, а також у балтійських державах – Естонії, Литві й Латвії.