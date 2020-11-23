Член сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Менендес розкритикував рішення Трампа про вихід з Договору про відкрите небо. Політик закликав новообраного президента Байдена приєднатися до угоди.

Що сказав Менендес

Договір давав США і союзникам держави важливу інформацію про військові сили Росії. Про це заявив Менендес, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Рішення адміністрації про вихід з Договору про відкрите небо є безрозсудним і залишає США і наших союзників менш захищеними від Росії,

– заявив Менендес.

За його словами, вихід США з договору не перешкодить Росії спостерігати за американськими активами в Європі, але при цьому не дозволить США побачити дані, зібрані Росією.

Менендес переконаний, що рішення Дональда Трампа є порушенням внутрішнього законодавства.

"Конгрес підтримав Договорів про відкрите небо і доручив адміністрації обґрунтувати вихід з нього за 4 місяці до офіційного повідомлення про вихід. Трамп нахабно проігнорував закон і в односторонньому порядку здійснив політично заряджений вихід, навіть програвши президентські вибори", – додав політик.

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Реакція Німеччини на вихід США із договору

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина шкодує через вихід США з Договору про відкрите небо, повідомляє "Укрінформ".

Ми глибоко шкодуємо, що США вирішили піти на цей крок і зараз його реалізують. Наша власна позиція щодо договору залишається незмінною: ми вважаємо, що це є важливим контролем над озброєннями і підвищенням безпеки від Владивостока до Ванкувера,

– наголосив Маас.

Він також додав, що німецький уряд продовжить активно працювати в межах договору.