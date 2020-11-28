Вашингтон ніколи не забуде агресію Росії в Україні. Адже порушення Москвою норм міжнародного права не можна ігнорувати.

Так вважає американська дипломатка Вікторія Нуланд, про це вона заявила під час інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

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Журналісти запитали колишню помічницю держсекретаря США, чи зможе Вашингтон забути про анексію Криму. У відповідь вона запевнила, що таке – неможливо.

Вашингтон не забуде про 2013, 2014, 2015 роки та чинну ситуацію в Україні, на Донбасі та у Криму. Це просто неможливо. Тоді були порушені норми міжнародного права,

– підкреслила Нуланд.

Політикиня сподівається, що адміністрація Байдена продовжить шукати спосіб вирішення конфлікту на Донбасі і звільнення українських земель від російської окупації.

Довідка. Раніше новообраний президент США Джо Байден заявив, що готовий долучатися до врегулювання військового конфлікту на сході України. Детальніше – за посиланням.

Нуланд та Україна: що відомо

Саме Вікторія Нуланд опікувалася українськими питаннями в адміністрації Барака Обами. Вона кілька разів приїжджала до України і була на Майдані, де спілкувалася з мітингувальниками.

Крім того, американська дипломатка неодноразово їздила до Москви, аби домогтися виведення російських військ з української території.