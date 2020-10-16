Росія має припинити блокування роботи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі. Крім цього, вона повинна проявити політичну волю, як це зробила Україна.

Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 15 жовтня, пише Укрінформ.

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Американський дипломат наголосив, що прив'язуючи політичні теми до інших питань Росія намагається зірвати переговори в рамках ТКГ.

Наразі фактом є те, що Росія та її маріонетки блокують усі шляхи прогресу у Тристоронній контактній групі,

– зауважив він.

Гілмор закликав Москву продемонструвати справжні зусилля для досягнення конкретних результатів у вирішенні конфлікту на сході України. "Час Росії припинити свої перешкоджання", – відзначив він.

Звернення ЄС в ОБСЄ до Росії

Такі претензії щодо Росії висловили і представники Євросоюзу при ОБСЄ. Вони закликали Москву не використовувати проведення виборів в ОРДЛО як привід для блокування вирішення інших питань в рамках роботи Тристоронньої контактної групи.