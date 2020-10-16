США в ОБСЄ закликали Росію припинити блокування роботи ТКГ
Росія має припинити блокування роботи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі. Крім цього, вона повинна проявити політичну волю, як це зробила Україна.
Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 15 жовтня, пише Укрінформ.
Читайте також Агресор має знати, що його дії не забули, – Україна звернулася до країн-учасниць ОБСЄ
Американський дипломат наголосив, що прив'язуючи політичні теми до інших питань Росія намагається зірвати переговори в рамках ТКГ.
Наразі фактом є те, що Росія та її маріонетки блокують усі шляхи прогресу у Тристоронній контактній групі,
– зауважив він.
Гілмор закликав Москву продемонструвати справжні зусилля для досягнення конкретних результатів у вирішенні конфлікту на сході України. "Час Росії припинити свої перешкоджання", – відзначив він.
Звернення ЄС в ОБСЄ до Росії
Такі претензії щодо Росії висловили і представники Євросоюзу при ОБСЄ. Вони закликали Москву не використовувати проведення виборів в ОРДЛО як привід для блокування вирішення інших питань в рамках роботи Тристоронньої контактної групи.