Представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор нагадав своїм колегам, що конфлікт в Україні, який "почала і підживлює Росія", не обмежується лише Донбасом. Він зауважив, що слід пам’ятати й про окупацію Росією Криму.

Про це Гілмор заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, що відбулося 26 листопада. Про це повідомляє Укрінформ.

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Конфлікт в Україні не обмежується Донбасом. У Криму російська окупаційна влада продовжує утискати, переслідувати та арештовувати активістів, журналістів і членів громадянського суспільства лише за те, що вони реалізують свої права на мирні зібрання чи свободу вираження поглядів чи релігії,

– наголосив американський представник в ОБСЄ.

Гілмор також засудив політично вмотивовані переслідування та арешти на півострові, а також мілітаризацію Росією Кримського півострова, Чорного та Азовського морів.

"Наближаючись до Ради міністрів наступного тижня, ми підтверджуємо, що Крим – це Україна. Сполучені Штати розглядають окупацію Росією Криму, підкріплену фіктивним референдумом, як ключовий елемент її агресії, що триває проти суверенного сусіда", – підсумував він.

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Цікаво, що днями перша заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова зустрілася із пані послом Чорногорії Драгіцею Понорац. Та заявила про чітку позицію її країни щодо невизнання тимчасової окупації Росією Криму. Своєю чергою, Джапарова запросила Чорногорію приєднатися до Кримської платформи.