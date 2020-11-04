Сполучені Штати Америки офіційно вийшли із Паризької кліматичної угоди. Хоч відповідне рішення президент Трамп прийняв ще у 2017 році, але набуває чинності воно лише зараз.

Відтак, США стали першою державою у світі, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди. Про це інформує BBC.

Це цікаво Сигнал тривоги: вперше море в Арктиці не замерзло у жовтні

За даними Вашингтона, за останні роки США вдалося скоротити всі види викидів в атмосферу, "попри те, що в країні продовжилося зростання економіки". Там кажуть, що з 2005 по 2017 рік загальний обсяг викидів парникових газів у США скоротився на 13%.

Що відомо про Паризьку кліматичну угоду? Це – угода Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Вона була прийнята під час конференції з клімату в Парижі 12 грудня 2015 року.



Вона була підготовлена замість Кіотського протоколу. На відміну від нього, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.

Що відомо про вихід США із Паризької кліматичної угоди: