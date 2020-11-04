США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди
Сполучені Штати Америки офіційно вийшли із Паризької кліматичної угоди. Хоч відповідне рішення президент Трамп прийняв ще у 2017 році, але набуває чинності воно лише зараз.
Відтак, США стали першою державою у світі, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди. Про це інформує BBC.
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За даними Вашингтона, за останні роки США вдалося скоротити всі види викидів в атмосферу, "попри те, що в країні продовжилося зростання економіки". Там кажуть, що з 2005 по 2017 рік загальний обсяг викидів парникових газів у США скоротився на 13%.
Що відомо про Паризьку кліматичну угоду?Це – угода Рамкової конвенції ООН про зміну клімату щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 року. Вона була прийнята під час конференції з клімату в Парижі 12 грудня 2015 року.
Вона була підготовлена замість Кіотського протоколу. На відміну від нього, Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.
Що відомо про вихід США із Паризької кліматичної угоди:
- Дональд Трамп у червні 2017 року оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди.
- Причиною прийняття цього рішення Трамп називав "несправедливі економічні обмеження, які кліматична угода накладає на американських робітників, підприємців та платників податків"
- При цьому він заявив, що має намір домовлятися про нові умови кліматичної угоди.
- Багато глав держав публічно засудили його рішення. Так, французький президент Еммануель Макрон заявив, що Трамп зробив історичну помилку та додав, що "США повернулися спиною до світу".
- Своєю чергою, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль у зв'язку з рішенням Білого дому.
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