США у 2021 році передадуть для водолазних підрозділів Збройних сил України сучасне устаткування та обладнання. Все, аби покращити підготовку пошуково-рятувальних сил флоту.

Що передадуть США У комплект допомоги увійдуть безпілотні підводні апарати, локатори бічного огляду, ручні сонари тощо. Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника пошуково-рятувальної служби Командування ЗСУ Леонід Бурлака, повідомляє "Армія Інформ". До речі Україна отримає 5 нових безпілотників Bayraktar, – Хомчак Локатори бічного огляду – це автоматизовані засоби протимінної безпеки. За допомогою них водолазам легше шукати та знищувати вибухівку в акваторії моря.

– це автоматизовані засоби протимінної безпеки. За допомогою них водолазам легше шукати та знищувати вибухівку в акваторії моря. Безпілотні підводні апарати мають змогу працювати в автономному режимі і давати чітку інформацію про рельєф і форму морського дна, а також виявляти будь-які підозрілі об'єкти. Безпілотники можуть оперативно відправитись у морський район, знайти міну, записати всю актуальну інформацію і повернутися назад. Навіть при відсутності зв'язку з бортом судна, підводні апарати продовжуватимуть роботу. Крім цього, український флот отримає водолазні барокамери та швидкохідні надувні човни різного розміру та сучасне антимагнітне водолазне спорядження. Читайте також Укроборонпром передав ЗСУ оновлений тягач-евакуатор: фото