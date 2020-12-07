У свіжому випуску "Голосу Америки" за 7 грудня – Генасамблея ООН розглянула й затвердила нову резолюцію щодо мілітаризації Криму та частин Чорного й Азовського морів. У постійному представництві США при ООН повідомили, що Америка рішуче підтримує 2 резолюції щодо Криму, в яких висвітлюються постійні зловживання Росії та зростаюча загроза безпеці, спричинена мілітаризацією півострова.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі: Американський журнал Time назвав 2020 рік найгіршим в історії. Пандемія COVID-19 і економічне падіння, постійне відчуття ізоляції та безпорадності – 2020 продовжує випробовувати американців на міцність. Саме так пояснили журналісти видання такий вибір.