У США підтримують позицію України, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводити лише після повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном. Зокрема, після забезпечення відповідних умов безпеки в регіоні.

Про це під час прямої трансляції Вашингтон – Київ на тему врегулювання на Донбасі заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, передає Укрінформ.

Читайте також США в ОБСЄ закликали Росію припинити блокування роботи ТКГ

За словами Кента, США підтримують територіальну цілісність України. Водночас він додав, що весь Донбас є територією України.

Процедуру виборів не можуть проводити без забезпечення належної безпеки кордонів. Для того, щоб відбулися вибори, необхідна наявність відповідних умов,

– заявив представник Держдепартаменту США.

Також Кент підкреслив, що можливість розв'язати будь-який конфлікт існує завжди, для цього потрібна лише політична воля сторін.

Він додав, що в Києві є відповідне політичне бажання, а також нагадав, що саме з російського боку немає відповідних зрушень, через що США та ЄС ввели санкції.

Детальніше про вибори на Донбасі – читайте тут.