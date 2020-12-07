В американському штаті Міннесота пілот літака Bellanca Viking посадив транспорт просто на трасу. Крилом літак зачепив позашляховик Ford, який від удару розвернуло на 180 градусів.

Екстрена посадка літака у США

Небезпечний інцидент днями трапився у штаті Міннесота. Про це повідомляє Daily Mail.

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У мережі з'явилося відео екстреної посадки літака Bellanca Viking. Приземлитися прямо на трасу пілот вирішив після того, як стало відомо, що в літака відмовив двигун.

Наближаючись до землі, літак "наздогнав" кросовер Ford Explorer і зачепив його крилом. Від удару автівку розвернуло на 180 градусів. А крила літака перекрили всі три смуги руху.

На щастя, жертв вдалося уникнути.

Що відомо про пілота

На борту літака перебували 2 людей.

За інформацією ЗМІ, керував ним досвідчений 52-річний пілот Крейг Гіффорд. Чоловік неодноразово брав участь в змаганнях по авіафрістайлу. Однак чималий досвід польотів не допоміг йому уникнути зіткнення з кросовером.

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У Міннесоті пілот посадив літак прямо на трасу: дивіться відео