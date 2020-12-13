У США 10 грудня 2 поліцейських у костюмах Санта-Клауса та ельфа затримали викрадачів автомобіля. Санта-Клаус повалив одного викрадача на землю, а ельф тим часом взяв під приціл пістолета іншого підозрюваного.

Інцидент стався біля торгового центру. Про це повідомляє пресслужба поліції у місті Ріверсайд. Актуально Вогнепальне та ножові поранення: у США протест прихильників Трампа переріс у сутичку – фото Деталі події Поліцейські чергували біля входу до місцевого торгового центру. Вони вистежували "новорічних" крадіїв. Зокрема, вдалося затримати чоловіка, який вкрав іграшок Lego на тисячу доларів. Згодом поліцейські помітили 3 чоловіків, які намагалися викрасти зі стоянки біля торгового центру автомобіль Honda CR-V. 2 підозрюваних вдалося схопити відразу, ще 1 поліція наразі розшукує. У мережу потрапили ефектні кадри затримання викрадачів. Поліцейські у костюмах Санта-Клауса та ельфа затримали викрадачів: дивіться відео