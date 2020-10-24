Посольство Сполучених Штатів Америки попередило своїх громадян про можливі теракти в столиці Азербайджану. Дипломати отримали інформацію про потенційні атаки на громадян США та іноземців у Баку.

У дипломатичному представництві попереджають, що теракти можуть статися в готелях, таких як J.W. Marriott Absheron, та інших людних місцях. Про це мовиться в повідомленні посольства США. Актуально Конфлікт у Нагірному Карабаху: Азербайджан заявив про наступ по всій лінії фронту Посольство рекомендує американцям: уникати скупчень людей,

бути пильними у місцях, які користуються популярністю серед іноземців,

відстежувати повідомлення у засобах масової інформації. Зверніть увагу! Заява посольства США була оприлюднена на тлі поновлення активних бойових дій між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі. Вдень 24 жовтня в Баку повідомили про збитий літак ВПС Вірменії та знищення безпілотника.



Останні новини про конфлікт в Нагірному Карабасі між Вірменією та Азербайджаном можна прочитати тут. Головне про ситуацію в Нагірному Карабасі 24 жовтня У ніч на 24 жовтня у Нагірному Карабаху тривали бої з різною інтенсивністю. Азербайджанські військові сили вивели з ладу склади зброї, боєприпасів і пального вірменської сторони.

Азербайджан заявив про наступ по всій лінії фронту. У Міноборони Азербайджану повідомили, що бойові дії тривають на всій протяжності фронту.

Столицю самопроголошеної республіки Нагірного Карабаху Степанакерт (Арцах) обстріляли азербайджанські збройні сили. Жертв, на щастя, вдалося уникнути. Вірмени обіцяли помститись. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном: дивіться відео