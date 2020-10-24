Можливі теракти в Баку: США попередили своїх громадян про загрозу в Азербайджані
Посольство Сполучених Штатів Америки попередило своїх громадян про можливі теракти в столиці Азербайджану. Дипломати отримали інформацію про потенційні атаки на громадян США та іноземців у Баку.
У дипломатичному представництві попереджають, що теракти можуть статися в готелях, таких як J.W. Marriott Absheron, та інших людних місцях. Про це мовиться в повідомленні посольства США.
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Посольство рекомендує американцям:
- уникати скупчень людей,
- бути пильними у місцях, які користуються популярністю серед іноземців,
- відстежувати повідомлення у засобах масової інформації.
Головне про ситуацію в Нагірному Карабасі 24 жовтня
- У ніч на 24 жовтня у Нагірному Карабаху тривали бої з різною інтенсивністю. Азербайджанські військові сили вивели з ладу склади зброї, боєприпасів і пального вірменської сторони.
- Азербайджан заявив про наступ по всій лінії фронту. У Міноборони Азербайджану повідомили, що бойові дії тривають на всій протяжності фронту.
- Столицю самопроголошеної республіки Нагірного Карабаху Степанакерт (Арцах) обстріляли азербайджанські збройні сили. Жертв, на щастя, вдалося уникнути. Вірмени обіцяли помститись.
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