США посилили тиск на будівельників "Північного потоку-2", – ЗМІ
Адміністрація США посилює тиск на європейські компанії, які беруть участь у проєкті "Північного потоку-2". Наразі Вашингтон контактує з фірмами, яким загрожують санкції.
Відповідним компаніям повідомлять про наслідки обмежень. Про це йдеться в матеріалі агентства DPA, яке посилається на власне джерело у Білому домі.
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За інформацією видання, співрозмовник також назвав "Північний потік-2" геополітичним проєктом, який Росія використовує для тиску на європейські країни, він висловив упевненість в краху проєкту.
США не хочуть вводити санкції проти європейських компаній. Ми робимо ці дзвінки, щоб попередити їх і дати їм час вийти з проєкту,
– зазначив співрозмовник видання.
Уряд представить Конгресу звіт про відповідні компанії протягом декількох днів або тижнів, заявили у агентстві.
Позиція США щодо "Північного потоку-2": коротко
- США виступають проти запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Наразі відповідне будівництво зупинене через санкції, які офіційний Вашингтон наклав на компанії-підрядники.
- У серпні 2020 року Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро, умовою якої було зняття обмежень Вашингтоном.
- Утім сенатори США переконані, що необхідно докласти зусиль, аби проєкт "Північний потік-2" ніколи не був реалізований.
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