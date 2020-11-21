Адміністрація США посилює тиск на європейські компанії, які беруть участь у проєкті "Північного потоку-2". Наразі Вашингтон контактує з фірмами, яким загрожують санкції.

Відповідним компаніям повідомлять про наслідки обмежень. Про це йдеться в матеріалі агентства DPA, яке посилається на власне джерело у Білому домі.

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За інформацією видання, співрозмовник також назвав "Північний потік-2" геополітичним проєктом, який Росія використовує для тиску на європейські країни, він висловив упевненість в краху проєкту.

США не хочуть вводити санкції проти європейських компаній. Ми робимо ці дзвінки, щоб попередити їх і дати їм час вийти з проєкту,

– зазначив співрозмовник видання.

Уряд представить Конгресу звіт про відповідні компанії протягом декількох днів або тижнів, заявили у агентстві.

Детальніше про будівництво "Північного потоку-2" – читайте тут.

Позиція США щодо "Північного потоку-2": коротко