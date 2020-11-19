Палата представників Конгресу США 18 листопада схвалила законопроєкт щодо ситуації в Білорусі. У документі передбачається можливе запровадження санкцій проти російських і білоруських чиновників.

Представив законопроєкт "Про суверенітет, права людини та демократію у Білорусі" конгресмен Кріс Сміт. Він був одним з авторів актів про демократію у Білорусі в 2004, 2006 і 2011 роках. Ініціатива повинна також отримати схвалення сенату, тільки після цього вона надійде на підпис президенту США. Про це повідомляє TUT.by.

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Що передбачає новий законопроєкт

Він розширює повноваження президента США. Тепер американський лідер зможе запровадити візові санкції проти будь-якого іноземця, який:

є членом Центральної виборчої комісії Білорусі;

брав участь у маніпуляціях на виборах у 2020 році;

відповідальний за переслідування незалежних ЗМІ;

є представником Союзної держави, російським громадянином, або причетний до переслідування представників ЗМІ та порушення прав людини у Білорусі.

Олександр Лукашенко не є законно обраним президентом Білорусі

В оновленому акті про демократію в Білорусі також мовиться про те, що США не визнає Олександра Лукашенка законно обраним лідером держави. Натомість Координаційну раду Штати вважають законним інститутом і саме її представники повинні вести діалог про мирну передачу влади.

Основні пункти в акті про демократію в Білорусі

США закликає провести нові президентські й парламентські вибори відповідно до стандартів ОБСЄ.

Звільнити всіх політичних в'язнів без будь-яких передумов.

Підтримує прагнення народу Білорусі в свободі віросповідання.

Надає допомогу у просуванні демократії та громадянського суспільства в Білорусі.

Не визнає включення Білорусі до Союзної держави з Росією.

Зобов’язується забезпечити свободу інтернету та доступу до інформації. Надає підтримку білоруським ЗМІ та представникам IT-сектора.

Зверніть увагу! Мітинги проти влади Лукашенка у Білорусі почалися на початку серпня і не вщухають досі. 18 листопада лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що від початку президентської кампанії та протестів вже загинули 8 людей. Окрім того, через репресії та насилля з боку силовиків також постраждали тисячі громадян.