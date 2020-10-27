Сенат США 27 жовтня проголосував за призначення на посаду судді Верховного суду Емі Баретт. Її кандидатуру номінував особисто президент США Дональд Трамп.

Баретт замінить на посаді Рут Бейдер Ґінзбурґ, яка померла 18 вересня. Про це повідомив Укрінформ.

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Я люблю Конституцію і демократичну республіку, яку вона встановлює, і я присвячу себе її збереженню,

– наголосила Баретт.

Деталі призначення Баретт

За призначення Баретт проголосували 52 сенатори, проти – 48 сенаторів.

Посаду судді Верховного суду Баретт обійматиме довічно.

Баретт обійматиме довічно. Церемонія присяги Баретт відбулася 27 жовтня на території Білого дому. Жінка заявила, що виконувати свою роботу, не зважаючи на власні погляди або політичні переконання.

Призначення Баретт американські ЗМІ вже назвали однією з головних передвиборчих перемог Трампа.

Що відомо про Баретт

Новопризначеній судді Верховного суду – 48 років.

У коледжі вивчала мистецтво, згодом працювала редакторкою у Notre Dame Law Review.

Баретт є прихильницею консервативних поглядів. Зокрема, вона виступає проти абортів.