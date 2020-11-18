У Маріуполі та Бердянську створять військові містечка для підрозділів Морської охорони Держприкордонслужби. Їх облаштовуються за сучасними стандартами НАТО. Загальна вартість проєкту 4 мільйони доларів.

Будівництво об’єктів розпочали в рамках реалізації міжнародного проєкту розбудови потенціалу морської прикордонної безпеки. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Що відомо про будівництво баз морської охорони

Метою проєкту є підтримка розвитку інфраструктури та потенціалу Морської охорони Держприкордонслужби України Урядом США.

У межах проєкту також проведуть капітальний ремонт гідротехнічних споруд та дноочисні роботи.

Це забезпечить компактне розташування підрозділу та зручний пункт базування корабельно-катерного складу.

У такому разі працівники морської охорони зможуть максимально швидко виходити в море для виконання службових завдань.

Крім того, персоналу проведуть тренінги щодо правоохоронної діяльності на морі.

Будівництво планують завершити до червня 2021 року.

Після виведення з Криму корабельно-катерного складу нам слід розвивати і наново створювати систему базування підрозділів Морської охорони. Такий проєкт – це один з найкращих прикладів нашої міжнародної співпраці,

– сказав начальник Регіонального управління Морської охорони Олег Костур.

Чим займається морська охорона

Підрозділи Морської охорони контролюють надводну атмосферу та забезпечення прикордонного режиму в українській частині Азова.



У Маріуполі презентували будівництво військового містечка для морської охорони / Фото Держприкордонслужби

Водночас Росія регулярно здійснює провокативні дії щодо цивільних суден і корабельно-катерного складу морської охорони. Саме тому Україні необхідно мати добре підготовлений та здатний швидко зреагувати підрозділ.

Російська агресія в морі становить загрозу для України у військовому та економічному аспектах. Тому морська охорона є критично важливою. Вона дозволить забезпечувати дотримання норм міжнародного морського права на території України,

– наголосив радник посольства США Кевін Келлер.

Він також додав, що морська безпека України – це невідривна складова морської безпеки світу.



Кадри з місця презентації проєкту будівництва нових військових баз / Фото Держприкордонслужби