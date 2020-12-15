14 грудня у США голосували виборники, аби остаточно визначити переможця президентських виборів 2020 року: вже відомо, що Джо Байден отримав голоси виборників у всіх спірних штатах. Однак і республіканці на чолі з Трампом не здаються: вони організували альтернативне голосування.

Станом на кінець доби 14 грудня за Києвом Джозеф Байден отримав 302 голоси виборників із 270 необхідних для перемоги. Загалом Байден мав би отримати 306 голосів (ще 4 дадуть Гаваї). Про це розповіли у The Washington Post.

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Демократа підтримали, як вже відомо, виборники усіх 6 спірних штатів – Аризони, Джорджії, Мічигану, Невади, Пенсильванії та Вісконсину. В усіх цих штатах команда Трампа намагалася оскаржити результати голосування.

Республіканець та чинний президент Дональд Трамп, до слова, має 232 голоси виборників (за прогнозами, це його максимум). Та водночас з офіційним голосуванням команда Трампа організувала голосування альтернативне.

У тих штатах, де, на думку Трампа, Байден переміг тільки завдяки масштабним порушенням, республіканці вирішили "паралельно" підрахувати голоси виборників (звісно, умовно).

(звісно, умовно). Як пояснив речник Білого дому Стівен Міллер, команді Трампа це потрібно, аби "зберегти можливість у судах доводити свою правоту".

Як пише Інтерфакс-Україна, Міллер озвучив офіційну позицію Трампа: хто стане президентом США, остаточно буде відомо 20 січня у день інавгурації. Адже тільки ця дата зафіксована в американській конституції.

Тож у нас більш ніж достатньо часу на те, щоб переглянути хибні результати цих проведених із порушеннями виборів. І тоді Дональда Трампа оголосять переможцем,

– заявив речник Білого дому

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