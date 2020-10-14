США готові продовжити дію СНО-3 (угоди про скорочення наступальних озброєнь) і заморозити розмір ядерного арсеналу, якщо так само зробить Росія. І та начебто погодилася.

Вашингтон і Москва досягли "принципової" згоди щодо стратегічної стабільності з Росією на найвищому рівні. Про це повідомили у France 24 13 жовтня.

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Спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, як цитують у виданні, заявив:

"Ми готові продовжити дію нового договору СНО на певний період часу. Та за умови, що вони своєю чергою погодяться на обмеження – заморожування – свого ядерного арсеналу".

"Вони" – це інша сторона угоди, тобто Росія.

Ми вважаємо, що маємо принципову домовленість на найвищих рівнях наших двох урядів,

– наголосив Біллінгслі.

Однак ця домовленість – "джентльменська". Тобто, Росія її ще повинна офіційно затвердити:

"Ми готові укласти цю угоду – хоч завтра. Але Москві також доведеться проявити політичну волю, щоб зробити це".

До того ж Сполучені Штати прагнуть залучити до угоди Китай, ядерна програма якого швидко зростає, але все ще незрівнянна у розмірі з арсеналами Росії та США. Китай наразі ж не зацікавлений.

Угода про скорочення наступальних озброєнь (СНО-3) між США і Росією набула чинності у лютому 2011 року на термін у 10 років (до лютого 2021). Доти сторони мали б або продовжити угоду, або укласти нову.