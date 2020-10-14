США та Росія вже мають "джентльменську" домовленість про ядерну зброю, – ЗМІ
США готові продовжити дію СНО-3 (угоди про скорочення наступальних озброєнь) і заморозити розмір ядерного арсеналу, якщо так само зробить Росія. І та начебто погодилася.
Вашингтон і Москва досягли "принципової" згоди щодо стратегічної стабільності з Росією на найвищому рівні. Про це повідомили у France 24 13 жовтня.
Тим часом Північна Корея представила нову балістичну ракету: фото
Спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі, як цитують у виданні, заявив:
- "Ми готові продовжити дію нового договору СНО на певний період часу. Та за умови, що вони своєю чергою погодяться на обмеження – заморожування – свого ядерного арсеналу".
"Вони" – це інша сторона угоди, тобто Росія.
Ми вважаємо, що маємо принципову домовленість на найвищих рівнях наших двох урядів,
– наголосив Біллінгслі.
Однак ця домовленість – "джентльменська". Тобто, Росія її ще повинна офіційно затвердити:
- "Ми готові укласти цю угоду – хоч завтра. Але Москві також доведеться проявити політичну волю, щоб зробити це".
До того ж Сполучені Штати прагнуть залучити до угоди Китай, ядерна програма якого швидко зростає, але все ще незрівнянна у розмірі з арсеналами Росії та США. Китай наразі ж не зацікавлений.