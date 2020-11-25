У США фактично розпочався процес передачі влади команді новообраного президента Джо Байдена. Зокрема, він розпочався з Державного департаменту. Крім того, Білий Дім дозволив допустити Байдена до доповідей зовнішньої розвідки.

Процес передачі влади розпочався у вівторок, 24 листопада, за часом Вашингтона. Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео в інтерв'ю Fox News.

До слова Трамп дозволив почати процедуру передачі влади Байдену

Подивимося, яким було рішення Управління загальних служб (GSA), і зробимо все, що потрібно за законом. Ми будемо робити так, щоб це спрацювало,

– підкреслив держсекретар.

Тим часом сам Джо Байден в інтерв'ю виданню NBC також повідомив, що нинішня адміністрація вже розпочала роботу з його перехідною командою.

Крім того, виданню CNN з власних джерел у Білому Домі стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа дозволила допустити новообраного президента до звітів розвідки.

Нині узгоджується, коли Джо Байден отримає перший такий документ. Він сам тим часом повідомив, що наразі вирішується питання щодо отримання всіх президентських зведень від спецслужб.