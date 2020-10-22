Україна поки не є членом НАТО, але перебуває у безпосередньому котлі протистоянь – Чорноморському регіоні. Тим часом Росія докладає всіх зусиль, аби посилити свій військово-політичний вплив там.

Так вважає колишній командувач Збройних сил США в Європі Бен Ходжес. Про це він заявив під час прямого включення Вашингтон – Київ, передає Укрінформ. Він наголосив: Україна відіграє ключову роль у протистоянні між Сходом і Заходом та є важливим партнером для США і Північноатлантичного альянсу.

Актуально Росія все ще дуже сильно впливає на Україну, – генерал США

Україна хоч і не є союзником по НАТО, але вона є "наріжним каменем" Чорноморського регіону – погляньте лише на мапу. Думаю, що регіон Чорного моря є безпосереднім котлом протистояння – це місце, за яке ми маємо боротися,

– зауважив колишній американський командувач у Європі.

Він додав, що Росія намагається перетворити Крим на військову базу та створити перешкоди для приєднання нових країн Чорноморського регіону до НАТО.

Коли ж Україна стане членом НАТО

За словами американського військового, Грузія вже мала б бути в Альянсі, так само й Україна – невдовзі стане його частиною.

При цьому Ходжес зауважив, що Україні потрібно довести стан Збройних сил до стандартів НАТО, а це вимагатиме чимало зусиль.

Звісно, членство України в НАТО – не швидка справа, для цього ще потрібен час,

– наголосив він, але додав, що цей час ще обов'язково настане.

Що буде з Кримом

Ходжес додав, що колись і сам не думав про можливість об'єднання Східної та Західної Німеччини, але це сталося, оскільки самі німці разом із союзниками вірили в це і докладали спільних зусиль.

Думаю, ми маємо довгострокову перспективу щодо Криму, це стратегічно важливо. Той факт, що США ніколи не визнавали незаконної анексії Литви, Латвії та Естонії, є гарною моделлю. Тож і нам потрібно чинити так само у випадку Криму,

– пояснив американський генерал.

Наразі союзникам важливо мати впевненість, що Росія не зможе встановити жодної одиниці ядерної зброї в Криму або використовувати півострів як плацдарм, з якого можна поширювати свою злочинну активність.

Зверніть увагу! Сполучені Штати неодноразово заявляли про важливість Чорноморського регіону для безпеки союзників у Європі. З цією метою США та інші країни НАТО проводять спільні навчання й тренування у Чорному морі, зокрема, за участю українських сил.