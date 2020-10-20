США оголосили про розширення санкцій через проєкт "Північний потік-2". У Держдепі вже розповіли, яких компаній торкнуться обмеження.

Санкції торкнуться компаній, які надають послуги або фінансування для установки обладнання на суднах, що беруть участь в проєкті. Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на директиву Держдепу США від 20 жовтня.

Раніше У Німеччині заявили, що будівництво "Північного потоку-2" буде завершено

Така діяльність, яка підпадає під санкції, може включати (але не обмежуватися цим) надання послуг або об'єктів для модернізації чи установки обладнання для цих судів, а також – фінансування модернізації або установки обладнання для судів,

– мовиться у повідомленні.

У Держдепі заявили, що разом з Мінфіном США готові "використовувати весь спектр санкційних можливостей", щоб зупинити будівництво трубопроводу.

Зауважимо, що торік у грудні Сполучені Штати вперше ввели обмеження проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2". Через це реалізацію проєкту пригальмували.

Вашингтон продовжує чинити тиск на європейські компанії, які беруть участь в будівництві газопроводу. Наприклад, американські сенатори зажадали від оператора порту Мукран припинити підтримувати проєкт, пригрозивши фінансовим крахом.

"Газпром" наразі змушений використовувати тільки власний флот і не може найняти іноземні судна через санкції США.

США та "Північний потік-2": останні новини

США виступають проти запуску газопроводу "Північний Потік-2", який будують з Росії до Німеччини.

Наразі будівництво "Північного потоку-2" зупинене через санкції, які влада США наклала на компанії-підрядники.

У серпні 2020 року Німеччина запропонувала США угоду на мільярд євро, якщо Вашингтон зніме обмеження.

Тим часом сенатори США вважають, що потрібно докласти максимальних зусиль, аби проєкт "Північний потік-2" ніколи не був реалізований.

Олії у вогонь додали нещодавнє отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Тоді погрожувати Росії замороженням проєкту почали навіть у Німеччині.

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