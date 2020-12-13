У США розслідують зв'язки сина Байдена з українською компанією
Міністерство юстиції США збирає інформацію про зв'язки Гантера Байдена з українською газовою компанією Burisma. Причиною стало те, що Байдена-молодшого підозрюють у скоєнні податкових злочинів.
Наразі невідомо чи причетність Байдена-молодшого до Burisma є цілісним об'єктом федерального розслідування. Можливо, прокурори лише намагаються промоніторити усі джерела доходу Байдена-молодшого за останні роки. Про це повідомляє АР.
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Наразі Мінюст США просить у Байдена-молодшого інформацію про понад 20 юридичних осіб.
Масштаб справи демонструє широкий кругозір, з яким прокурори розслідують справу Байдена-молодшого.
Що сказав Байден-молодший
- Байден-молодший заявив, що про відкриття справи він дізнався 8 грудня.
- Він готовий довести усім, що вчасно сплачував податки.
- Байден-молодший сподівається на об'єктивне розслідування.
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