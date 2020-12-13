Міністерство юстиції США збирає інформацію про зв'язки Гантера Байдена з українською газовою компанією Burisma. Причиною стало те, що Байдена-молодшого підозрюють у скоєнні податкових злочинів.

Наразі невідомо чи причетність Байдена-молодшого до Burisma є цілісним об'єктом федерального розслідування. Можливо, прокурори лише намагаються промоніторити усі джерела доходу Байдена-молодшого за останні роки. Про це повідомляє АР. Актуально По 1 мільйону щеплень щодня: що Байден обіцяє зробити за 100 днів президентства Наразі Мінюст США просить у Байдена-молодшого інформацію про понад 20 юридичних осіб. Масштаб справи демонструє широкий кругозір, з яким прокурори розслідують справу Байдена-молодшого. Що сказав Байден-молодший Байден-молодший заявив, що про відкриття справи він дізнався 8 грудня.

Він готовий довести усім, що вчасно сплачував податки.

Байден-молодший сподівається на об'єктивне розслідування. Зверніть увагу! Новообраний президент США Джо Байден відреагував на підозри проти його сина. Він наголосив, що пишається Гантером, адже той "бореться зі складнощами та особистими нападками заради того, щоб стати сильнішим".