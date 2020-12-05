США оголосили про скасування одразу 5 програм культурних обмінів з Китаєм. У Вашингтоні переконані, що Пекін використовує ці програми як інструменти пропаганди.

На думку США, Китай використовує програми на свою користь. Про це заявив держсекретар США Майка Помпео, повідомляє американський Держдеп.

Важливо Реагування на загрози Росії та Китаю: що передбачає реформування НАТО

Помпео вважає, що ці програми повністю фінансуються китайським урядом для того, щоб використовувати їх як "інструменти пропаганди шляхом застосування м'якої сили".

Ці програми, що здійснюються відповідно до закону про освітній і культурний обмін, дозволяли співробітникам державних установ США подорожувати коштом іноземних урядів,

– пояснив Помпео.

Американська сторона скасувала програми освітніх поїздок політиків в Китай, серед них:

транстихоокеанський обмін;

обміну лідерів;

гонконгську освітню та культурну програми.

Зверніть увагу! США ввели санкції проти низки чиновників Китаю, яких підозрюють у погрозах людям, які не розділяють політику Пекіна. Вашингтон ввів візові обмеження проти посадовців департаменту Єдиного фронту Китаю.