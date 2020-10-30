Блокування Києвом угоди з продажу акцій компанії "Мотор Січ" китайським інвесторам не принесе користі Вашингтону і не змінить глобальний розклад в конкуренції між США і КНР. Тому позиція Києва не має практичного значення в цьому процесі змагання.

Про це пишуть аналітики американського Інституту Кеннана – головного центру перспективних досліджень Росії та Євразії в США, найстарішої й найбільшої регіональної програми Міжнародного центру вчених Вудро Вільсона.

Як відомо, раніше високопоставлені українські чиновники визнали, що блокування україно-китайського партнерства з розвитку авіабудівного ПАТ "Мотор Січ" являє собою добровільний акт лояльності Києва до Вашингтону. Нібито в боротьбі за глобальне технологічне й економічне лідерство, США віддячить українську владу, якщо та продовжить не пускати китайських власників контрольного пакета акцій на підприємство. Принаймні, В'ячеслав Богуслаєв, фактичний керівник ПАТ "Мотор Січ" з 90-х років, що стоїть за лаштунками експропріації китайських інвестицій, безперервно переконував в цьому і президента Порошенка, і президента Зеленського.

Однак, як відзначають американські аналітики, позиція України не впливає на відносини між Пекіном і Вашингтоном.

Сумнівно, чи принесе ця кампанія тиску будь-які прямі вигоди Сполученим Штатам. Крім того, поразка Китаю не означає автоматично перемогу США. Використання політичних маніпуляцій для відмови Китаю в доступі до українського виробника двигунів навряд чи створить будь-які серйозні перешкоди для військової модернізації Китаю,

– повідомили аналітики американського Інституту Кеннана.

Аналітики також нагадують про активність Еріка Прінса, приватного оборонного підрядника і неформального радника президента США Дональда Трампа, який раніше начебто цікавився придбанням "Мотор Січ", але переговори, по суті, не відбулися. А "Мотор Січ" залишилася наодинці з проблемою: як утриматися на плаву підприємству після втрати традиційного для неї російського ринку.

"Кампанія тиску США з метою перешкодити Китаю контролювати українського виробника двигунів могла б здаватися більш ефективної, якби Сполучені Штати могли запропонувати альтернативи китайським інвестиціям", – відзначили вони, і підкреслили, що такої альтернативи немає.

Тому в спробі Києва зірвати угоду з продажу "Мотор Січ" Китаю аналітики бачать, швидше за символічну користь, ніж практичні вигоди.

"Головна цінність кампанії полягає в символічному вираженні підтримки України. Що б не трапилося з "Мотор Січ", Сполучені Штати повинні визнавати цю лояльність", – розповіли аналітики американського Інституту Кеннана, фактично, допускаючи будь-який результат нинішніх подій – як співпраця української "Мотор Січ" з КНР і відродження компанії, так і її крах при відсутності китайського ринку і китайських інвестицій.

Нагадаємо, що китайські інвестори з 2017 року не можуть реалізувати своє право власності щодо контрольного пакета акцій ПАТ "Мотор Січ", тому Україні через це доведеться компенсувати їх збитки в розмірі близько 3,5 млрд доларів в міжнародному арбітражі.

Як заявив у коментарі для одного з провідних азійських агентств ділових новин Nikkei Asia Review Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвестиційного банку Concorde Capital у Києві, Київ знаходиться перед складним вибором: врятувати велике підприємство, яке є роботодавцем для 20 тисяч українців, тим самим підтримати власну обороноздатність, або кинути "Мотор Січ" на свавілля, що призведе до його знищення.

"Вибір нелегкий, – сказав аналітик, коментуючи блокування угоди з купівлі акцій АТ "Мотор Січ" китайської Skyrizon. – Або український уряд рятує "Мотор Січ", але ризикує розсердити американців, або кине "Мотор Січ" напризволяще, і рано чи пізно, компанія просто припинить своє існування", – зазначив аналітики й додав, що останній сценарій абсолютно не вигідний Україні, з огляду на потребу самої країни в продукції "Мотор Січ" для підтримки власної обороноздатності в умовах триваючої конфронтації з Росією.

Олексій Кущ, київський економіст з центру фінансових досліджень Growford Institute, додав, що Україна має відмінне вікно можливостей, щоб вирішити питання з "Мотор Січ" у власних інтересах, з огляду на зниження ролі цієї угоди в очах Вашингтона, і дати інвесторам з КНР зайнятися розвитком підприємства.

Увага адміністрації Трампа в Україні ослаблена, "Мотор Січ" не буде пріоритетом для Дональда Трампа або Джо Байдена в найближчі кілька місяців,

– сказав експерт, маючи на увазі гостру передвиборчу сутичку, на якій зосереджений американський політикум.

Відомий американський політичний діяч Роберт А. МакКоннелл раніше заявив, що "лицемірство американців вражає". Він розкритикував позицію Вашингтона, який за багато років так і не запропонував Україні ніяких компенсацій ні за зрив угоди з китайцями, ні за майбутній крах підприємства. А також підкреслив, що покупка акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була цілком законною.

"Знову і знову ми читаємо лекції Україні про верховенство закону, недоторканності ділових угод і необхідності захисту інвестицій, в той час, як ми вимагаємо від України не поважати китайські інвестиції й щирі пропозиції про покупку", – заявив Роберт А. МакКоннелл.