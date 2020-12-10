У Південній Кароліні в озері Оук-Гроув виловили золоту рибку, вага якої становить понад 4 кілограми. Це зробили працівники парку Greenways, Natural and Historic Resources.

Рибу помітили під час перевірки стану екосистеми. Про це повідомляє New York Post.

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Під час таких перевірок спеціалісти послуговуються електроловленням. Воно легко вдаряє рибу, але не завдає їй шкоди. Після цього вона спливає на поверхню водойми й вже тоді спеціалісти перевіряють, чи вода є "здоровою".

За словами працівника парку, невідомо, скільки часу риба була в озері.

Раптово ця гігантська риба вискочила в сітку. Ми швидко сфотографували її,

– заявив директор парку.

Після цього працівники випустили її назад в озеро, адже риба не загрожує місцевій екосистемі.

Anyone missing their goldfish? This 9lb goldfish was found in Oak Grove Lake during some recent testing at our lakes. The work included electrofishing, a method of measuring the health of the fish population. https://t.co/etUcVHqN0O pic.twitter.com/4DRBzCk99k — Greenville Rec (@greenvillerec) December 7, 2020

Довідка. За даними National Geographic, в середньому вага золотої рибки становить 100 – 300 грамів, а в дикій природі – навіть 2 кілограми. Водночас середня довжина такої риби може коливатися від 11 до 30 сантиметрів.