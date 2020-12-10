Понад 4 кілограми: у США спіймали величезну золоту рибку – фото
У Південній Кароліні в озері Оук-Гроув виловили золоту рибку, вага якої становить понад 4 кілограми. Це зробили працівники парку Greenways, Natural and Historic Resources.
Рибу помітили під час перевірки стану екосистеми. Про це повідомляє New York Post.
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Під час таких перевірок спеціалісти послуговуються електроловленням. Воно легко вдаряє рибу, але не завдає їй шкоди. Після цього вона спливає на поверхню водойми й вже тоді спеціалісти перевіряють, чи вода є "здоровою".
За словами працівника парку, невідомо, скільки часу риба була в озері.
Раптово ця гігантська риба вискочила в сітку. Ми швидко сфотографували її,
– заявив директор парку.
Після цього працівники випустили її назад в озеро, адже риба не загрожує місцевій екосистемі.
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