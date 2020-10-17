У США стратять жінку вперше за майже 70 років: моторошні деталі її злочину
У США вперше з 1953 року стратять жінку. Нею стане Лізі Монґомері, засуджена за вбивство вагітної жінки та викрадення її дитини.
Монґомері стратять 8 грудня у в'язниці Терре-Хот у штаті Індіана. Жінці введуть смертельну ін'єкцію. Про це мовиться на сайті міністерства юстиції США.
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Деталі злочину Монґомері
Суд визнав Монґомері винною у вбивстві 23-річної жінки на ім'я Бобі Джо Стінет. Убивця познайомилася зі своєю жертвою в мережі. Стінет з чоловіком розводили цуценят, і Монґомері видала себе за їхню потенційну клієнтку.
Окрім того, вбивця заявила, що теж вагітна, і вони з Стінет обмінювалися електронними листами, нібито готуючись до майбутньої появи малюків.
У грудні 2004 року Монґомері приїхала в гості до Стінет. Спершу вона задушила жінку, а тоді вирізала з її живота дитину.
Що відомо про Монґомері
- Ще в юному віці Монґомері стала жертвою секусуального насилля з боку вітчима. Тоді вона почала заливати своє горе алкоголем.
- Через бажання втекти з дому вже у 18 років дівчина вийшла заміж. Однак шлюб не був щасливим.
- Декілька разів Монґомері оголошувала всім про свою вагітність, яка згодом виявлялася фальшивою.
- Злочин жінки вже має інтерпритацію у сучасній літературі та кіно.