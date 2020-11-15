У США виникли жорстокі сутички між прихильниками та противниками Трампа: є поранені – відео
У США 14 листопада кілька тисяч людей незгодних з результатами виборів вийшли на протест на підтримку Дональда Трампа. Водночас туди прибули також противники президента. Між демонстрантами виникли жорстокі сутички.
Прихильники Трампа у Вашингтоні вийшли на "Марш мільйонів MAGA" та вимагали перерахунку голосів. Згодом вони вступили у сутички з людьми, які виступають проти президента. Про це повідомляє Fox News.
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Що відомо про сутички у США
- Активісти кидали один в одного пляшки та жорстоко билися.
- Правоохоронці затримали щонайменше 20 людей, зокрема через порушення правил поводження з вогнепальною зброєю.
- Противники Трампа нападали на тих, хто продавав атрибутику з трампівською символікою, кидали у людей яйця. Вони відбирали прапори і капелюхи, а потім підпалювали їх.
- На сутичках постраждали 2 поліцейських.
Сутички у США між прихильниками та противниками Трампа: дивіться відео
У США жорстокі протести через результати виборів президента: дивіться відео
Дивіться відео протестів у Вашингтоні:
Сутички у США між протестувальниками: відео
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Головне про вибори у США
- Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.
- На них переміг кандидат від демократів Джо Байден.
- Чинний президент США Дональд Трамп, який хотів переобратися на другий термін, незгодний з результатами виборів.
- Він заявив про масові фальсифікації та звернувся до суду.
- Водночас частину позовів суд вже скасував.
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