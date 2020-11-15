У США 14 листопада кілька тисяч людей незгодних з результатами виборів вийшли на протест на підтримку Дональда Трампа. Водночас туди прибули також противники президента. Між демонстрантами виникли жорстокі сутички.

Прихильники Трампа у Вашингтоні вийшли на "Марш мільйонів MAGA" та вимагали перерахунку голосів. Згодом вони вступили у сутички з людьми, які виступають проти президента. Про це повідомляє Fox News.

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Що відомо про сутички у США

Активісти кидали один в одного пляшки та жорстоко билися.

Правоохоронці затримали щонайменше 20 людей , зокрема через порушення правил поводження з вогнепальною зброєю.

, зокрема через порушення правил поводження з вогнепальною зброєю. Противники Трампа нападали на тих, хто продавав атрибутику з трампівською символікою, кидали у людей яйця. Вони відбирали прапори і капелюхи, а потім підпалювали їх.

На сутичках постраждали 2 поліцейських.

Сутички у США між прихильниками та противниками Трампа: дивіться відео

У США жорстокі протести через результати виборів президента: дивіться відео

Дивіться відео протестів у Вашингтоні:

Сутички у США між протестувальниками: відео

У США спалахнули жорстокі протести: дивіться відео

the #MillionMAGAMarch is only getting stronger as the night goes on. #Trump supporters erupt in celebration as two groups reunite. pic.twitter.com/rJDIjbjKLb — eric thomas (@justericthomas) November 15, 2020

Головне про вибори у США

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.

На них переміг кандидат від демократів Джо Байден.

Чинний президент США Дональд Трамп, який хотів переобратися на другий термін, незгодний з результатами виборів.

Він заявив про масові фальсифікації та звернувся до суду.

Водночас частину позовів суд вже скасував.



Хто переміг на виборах у США / Інфографіка 24 каналу