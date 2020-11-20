Дональд Трамп планує створити кілька проблем одночасно на зовнішньополітичному фронті, щоб ускладнити перехід влади до адміністрації Джо Байдена.

Дональд Трамп поки що не збирається віддавати владу. Зовсім навпаки! Останні тижні в якості президента США він планує витратити на створення якомога більшої кількості проблем для майбутнього президента Джо Байдена. Особливо це стосується зовнішньої політики. Детальніше про – у матеріалі 24 каналу.

Цікаво Джо Байден виграв вибори: біографія нового президента США

Маленькі багаття повсюди: остання тактика Дональда Трампа

Дональд Трамп не збирається робити правління Байдена легшим /Фото CNN

Створити для Байдена проблеми на всіх фронтах – остання тактика, що її планує використати Дональд Трамп, допоки він на посаді президента США. Про це пише CNN. Трохи раніше, Трампа відмовили від прямого удару по об'єктам ядерної інфраструктури Ірану. Радники казали, що це спровокує великий регіональний конфлікт.

Читайте ще Від Москви до Тегерану: як Байден буде домовлятися із ворогами США

Така тактика серйозно відрізняється від усіх попередніх, коли стара адміністрація вводить нову у курс справи та передає свої знання та напрацювання.

Наша ціль – створити стільки проблем одночасно, щоб Байдену було неможливо вирішити їх всі, – зізнався CNN співробітник адміністрації Трампа.

Афганістан та Ірак

Наприклад, можна забрати війська з Афганістану та Іраку (повернення армії додому – один з важливих пунктів програми Трампа – 24). Вони все ще потрібні там, бо місцева армія не готова самостійно протистояти загрозам. Кріс Міллер підтвердив, що ще 2500 солдатів повернуться додому до 15 січня 2021. Це за п'ять днів до того, як Байден обійме посаду. Наразі контингент складає 7500 американців у двох країнах.

"Ціна такого некоординованого виходу може бути дуже висока. Афганістан знову ризикуватиме стати платформорю для міжнародного тероризму. ІДІЛ зможе там перебудуватися, відновивши втрачений у Сирії та Іраку Халіфат", – написав у повідомленні для CNN Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Втім, інші бачать у цьому лише символізм, бо Байден може повернути солдат назад у відрядження.

Китай та Іран

З Китаєм Трамп точно ще не закінчив. Там планують вводити нові санкції та торгові обмеження для приватних та державних підприємств, які адміністрація Байдена не зможе зняти просто так. За даними Axios, все може початися з доповіді директора Національної Розвідки Джона Реткліффа (якого вже звинувачували у зв'язках з Китаєм – 24) щодо дій КНР на території США.

Це цікаво Ворожнеча та параноя: які складнощі чекають на США у відносинах з Китаєм

Також нові обмеження будуть стосуватися утисків уйгурів-мусульман в Синцзяні та демократії в Гонконгу. З 12 листопада, в США заборонено вести бізнгес з 31 китайською компанією, окремі санкції очікують на індустрію вилову риби, де часто-густо використовують примусову працю.

Кампанія Байдена заявляє, що "політика Трампа щодо Китаю була практично беззубою. Він робив поступку за поступкою для Сі Цзиньпіна". Зі свого боку, демократи обіцяють "створити єдиний об'єднаний фронт проти Пекіну".

Новому в.о. міністра оборонип Крісу Міллеру наказано більше уваги приділяти Китаю, а також гібридній війні та кіберзахисту. Поки незрозуміло, до чого це може призвести.

Іран може стати головною проблемою 70 останніх днів Трампа /Колаж Asia Times

Щодо Ірану, то Трамп та його команда шукають нові шляхи для санкціонування за підтримку Хезболли, ракетну програму та порушення прав людини. Але навряд чи це якось змусить Ісламську Республіку змінити свою поведінку.

Повернення до ядерної угоди з Іраном не може бути зупинене, якщо Байден цього захоче. Але може бути ускладнено останніми діями Трампа та його Державного Департаменту на чолі з Майком Помпео.

"Розрахунки республіканської команди прості: це буде занадто складно політично для демократів, щоб хоча б спробувати. Але багато цих же демократів будуть розчаровані, якщо Байден не спробує", – пояснив Тріта Парсі, виконавчий віце-президент Інституту відповідального державного керування Квінсі. Коротше, ситуація майже безвихідна.

Поставити персів на коліна Удари Трампа не завдяли шкоди еліті чи режиму, але натомість вдарили по населенню, яке й так переживало економічну та гуманітарну кризу. Це стало основою для найпотужнішого спалаху COVID-19 на Близькому Сході. У жовтні адміністрація санкціонувала 17 банків, через які Іран купував гуманітарні товари та ліки та заборонила МВФ видавати Ірану кошти на боротьбу з пандемією.

Ізраїль та Ємен

Майк Помпео активно просуває та підтримує політику Трампа / Фото Atlantic Council

Помпео стане першим Держсекретарем США, що відвідає територію ізраїльских поселень на Західному Березі річки Йордан. Вони вважаються незаконними за міжнародним правом, а Ізраїль – окупантом. Помпео скасував цю норму в Держдепі, яка діяла з 1978 року. Раніше, Байден серйозно критикував розширення поселень.

У 2010 році, як віце-президент, Байден був там з візитом. У той же час, Ізраїль розширився ще на 1600 будинків у Східному Єрусалимі (16.11 отримано дозвіл ще на 1200). Палестинці вважають територію столицею своєї держави.

Для консервативного крила ізраїльскої політики, останні тижні правління Трампа (який вважається найбільш дружнім до країни президентом – 24) є "незамінною можливістю". Це вікно зачиниться 18 січня. "Мирний план століття" був прийнятий без участі та думки палестинської сторони та без врахування реакції світу. Звісно, він був "мертвим з народження" та відкинутим і слугував лише піаром Трампу та Нетаньягу.

​Як це було Угода століття: від чого залежить доля палестинсько-ізраїльського конфлікту

Перспектива "двох держав для двох народів" – а цей підхід Байден підтримує – стає ще більш віддаленою. Про це CNN сказав спецкоординатор ООН з мирного процесу на Близькому Сході Ніколай Младенов. Від Байдена не варто чекати більш радикальних кроків, на кшталт повернення посольства США з Єрусалиму до Тель-Авіву.

На фоні замирення між Ізраїлем та ОАЕ, у Трампа прискорили процес нової закупівлі зброї для Еміратів на 23 млрд доларів США. А це загрожує хиткому балансу сил в регіоні і може спровокувати нову гонку озброєнь.

Що стосується Ємену, то Помпео вже давно намагається визнати повстанців Хуситів міжнародними терористами. Але інші в Держдепі та в ООН виступають проти такої ідеї. Бо вона ускладнить досягнення миру в цій розірваній громадянською війною країні.

Якщо ж Помпео виграє, створити новий план Байдену буде дуже складно. Проблема в тому, що Помпео бачить ситуацію через призму "максимального тиску" на Іран, який помагає Хуситам. За компанію, терористами можуть визнати і "Братів-мусульман" в Єгипті – останній подарунок від Трампа "улюбленому диктатору" Аль-Сісі.

"Його не цікавить, що це поставить команду Байдена у складну ситуацію", – сказав CNN співробітник Держдепу.

У штабі Байдена запевняють – подібна поведінка Трампа може навпаки, додати очок "Сплячому Джо" на майбутніх перемовинах.

Трамп та Байден поділяють деякі теми. Обидва прагнуть до вільного від атома Ірану, виведення військ з-за кордону та керування відносинами з агресивним Китаєм. Просто вони планують робити це у різному стилі, – наголосив для CNN Тріта Парсі.

Хаос за 70 діб: світ після Трампа

Проблеми у Байдена почнуться з першого дня на посаді / Фото Yahoo!

Два колишніх працівника адміністрації Обами роздумують в колонці для NYT, як буде виглядати світ через 70 діб, коли Дональд Трамп має піти з посади. І що він встигне зробити до цього часу.

Байдену дістанеться розхитаний світ Байдену доведеться "відкатувати" наслідки правління свого попередника: відновлюватии давні союзи, міжнародні багатосторонні інституції, правила та норми. Але деякі з них, скоріш за все, так і залишаться незагоєними та незмінними. Тепер, коли Трамп вже ізолював Сполучені Штати, саме час переходити до "випаленої землі". Не залишай ворогу нічого, відступаючи. 20 січня світ прокинеться ще менш стабільним.

Цікавим та відносно легким ходом було б відновлення політики Обами щодо Куби, пишуть Роберт Меллі та Філіпп Гордон. Це дозволить ізольованій островній диктатурі отримувати бодай якісь гроші від туристів з США.

Щодо Ірану, як мовилося вище, буде зроблене все, щоб ускладнити відміну санкцій та повернення США в СВПД (Спільний Всеохоплюючий План Дій – 24). "Талібан"? Цей рух отримав дуже вигідну угоду та не згодні її переглядати. Вони не будуть просто спостерігати як вигідна ситуація – вихід військ США, розширення їхньої зони контролю – змінюється.

Актуально Перед виборами: чому США потрібна нова зовнішня політика

Торговельна війна з Китаєм принесла більше проблем ніж користі фермерам, платникам податків та простим споживачам. Але Трамп, його економічний радник Наварро та Помпео вважали, що найменше послаблення політики – капітуляція.

КНР стала набагато більш жорсткою, там зростає націоналізм. Вести перемовини стане складніше, але це можливо. Втім, Трамп ще може проштовхнути заборону на в'їзд для всіх членів Компартії Китаю.

Так, Трамп часто невміло грав у дипломата, але варто віддати належне – він був різко проти міжнародних збройних конфліктів. Втім, в останній – у Нагорному Карабасі – США майже не втручались, тож там виграла Росія.

Проблема в тому, що американську зовнішню політику кидало з однієї сторони в іншу при Обамі і Трампі. І тепер – при Байдені – знову очікується різка зміна пріоритетів. З точки зору союзників, США зараз є невпевненою у собі державою, яка переосмислює свою роль у світі, якому й так бракує стабільності та прогнозованості. Раніше за це відповідали якраз у Вашингтоні.