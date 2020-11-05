Вибори у США показали, що прірва між людьми зростає, а протистояння Байдена й Трампа тільки загострює проблеми, які не вирішувалися роками.

В ніч на 4 листопада чинний президент США Дональд Трамп виступав у Білому Домі, оголошуючи про свою перемогу та говорячи про численні порушення виборчого законодавства. Мільйони голосів залишалися непорахованими, а прірва між штатати лише збільшилась.

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Вибори в США розділяють людей навіть всередині однієї родини. Після голосування настала пора невпевненості, страху та невдоволення. Далі – адаптація тексту The New York Times від 24 каналу.

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Питання, які розділяють Америку: суддя, зброя, афроамериканці, мігранти /Колаж David Brown Studios

Багато виборців почали розуміти, що бачили свої міста, країну, а можливо й сусідів, неправильно. Голосування за іншу сторону іноді означало майже оголошення війни. Наприклад, так було в Техасі.

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На півдні штату були люди, які голосували за Байдена, "бо він найкраще відображав наші цінності". Але по факту виграв Дональд Трамп.

"Серед моїх друзів та родини все більше голосуючих за Трампа, ми більше не на одній хвилі", – розповів NYT Тоні Вільялобос, який ходив від дверей до дверей, агітуючи за Байдена. Багато хто реально подумав, що Трамп вже виграв. Тепер вони розчаровані, коли бачать подальші результати.

Країна розвивається по-різному, якщо спитати дві сторони. І тепер головне питання: що далі? Багато хто зауважував, що найбільш вірогідним сценарієм буде насилля на вулицях, яке розпочне "інша сторона". Так, як це було у 1960-х.

"Мені здається, це десь близько до 1960-х з протестами та жорстокістю на вулицях. Занадто багато відрази та злості за ці 4 роки, скелети вилітають з шаф", – поділився своєю думкою 19-річний студент-політолог Кемерон Сміт, який голосував вперше.

Багато звертають увагу – і правильно – на джерело цього розділення: настільки велика різниця в цінностях, що досягти компромісу стає практично неможливо. І єдиний спосіб вийти з цього кута – ще більше боротьби. Багато ранніх лідерів демократів з так званої неформальної групи "Супротиву" зараз вже ветерани. Вони не були здивовані, що Трамп потенційно виграє, хоч і билися проти цього чотири роки.

Як вибори змінили США Тепер вибори бачать як фундаментальну битву за особисті цінності, як-то права людини проти капіталізму на фоні пандемії. Вона лише підкреслила конкретно ці лінії розриву. Але точно, що Америка вже не така, як раніше.

"Це не 2016 рік, ми не піднімаємо руки і не питаємо: "Як таке могло статися?". Ми знаємо, що таке може статися, це дуже розділена країна. Розділена расизмом", – розповіла NYT Валері Фляйшер, організаторка групи в Піттсбурзі "Супротив 412". Спочатку, продовжує вона, треба вирвати перемогу, потім – захистити її і кожна перемога буде здобута важкою працею.

Ті, хто не підтримують ні Трампа ні Байдена, залишаються на самоті та в ізоляції і не бачать багато оптимізму щодо майбутнього. "Можливо, це останні вибори, коли ми бачимо настільки гарячі дискусії в електораті", – роздумує для NYT пастор Террі Ліп. Іноді це може бути навіть в плюс: лібертаріанці виграли своє перше місце у законодавчому органі штату Вайомінг вперше з 2002 року.

Щоб об'єднати Америку назад, треба багато часу та зусиль / Колаж Keeping Current Matters

Інші бачать у перемозі Байдена можливість вилікувати це. Або, принаймні, повернути цивілізованість, а не напружені сутички. Але без сумніву, це забере багато часу. Два терміни президента, хто б не виграв, і це він має бути скоцентрованим на відновленні єдності країни. Яка дивиться конкуруючі між собою новинні шоу та живе у паралельній реальності. Через постійну міграцію, люди з сильними поглядами опиняються на "ворожій территорії".

Глибоко розділена країна та все ще сильний Трамп

На цих виборах бувало, що результат залежав лише від волі 8000 виборців. Якщо половина з них піде у той чи інший бік, все зміниться. Це показує, пише австралійське видання SBS, що США залишаються глибоко розділеною нацією.

Високу явку спровокувала персона президента Трампа. Дійсно, десятки мільйонів американців люблять його. Але ще більше з них ненавидять, – поділився думкою старший викладач з теми політики США в Університеті Сіднею Девід Сміт.

Бували й переходи між партіями, зважаючи на відношення до Трампа. Демократи ставали республіканцями і навпаки.

Одне з найбільших розчарувань для тих, хто підтримував демократів: "синя хвиля", тобто змітаюча все перемога Байдена, не сталася. Навпаки, жителів Америки підтримали Трампізм. З 67-ма мільйонами голосів, Трамп вже набрав більше ніж у 2016 році, перетягнувши на свою сторону багато голосів людей кольору.

"На перетині жадоби, расизму та егоїму, Трамп продовжує процвітати. Всі його дії не принесли великого зсуву в його республіканській базі", – підбиває підсумок Едді Глауде з Університету Прінстону. Демократам все ще дуже складно агітувати у сільских районах, де з них практично сміються.

Трамп скоріш за все піде, але його погляди та ідеологія залишиться / Фото Chicago Tribune

Відомий ведучий та фанат Трампа Такер Карлсон пояснив причину такої ситуації: один раз Трамп приїхав у колишнє промислове містечко Батлер у штаті Пенсильванія на свою традиційну передвиборчу промову. Там не особливо багато варіантів для жителів, тож вони голосували за нього, бо "ніхто не любить їх, це голосування проти професійного класу США, що забув їх". Навіть знаючи, хто він такий.

Країна, яку вони та їх попередники будували, залишила їх помирати в маленьких містечках, коли люди з дипломами, але без навичок неочікувано почали керувати всім, – закінчив свій монолог-тираду Карлсон.

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З іншого боку, Дональд Трамп знає, як втримати своїх найближчих союзників. Релігійні консерватори отримали, що хотіли: атаки та обмеження для руху ЛГБТ, консервативний Верховний Суд, напади на релігійну свободу. Але це те, що робить скоріше релігійний, а не політичний діяч. Хоча це правда подобається багатьом, бо встає у парадигму "ми проти всіх інших".

"Він є дуже успішним у мобілізації та поляризації спільноти", – погодився для SBS дослідник з Університету Дікіна Джош Руз. Трампізм переживе Трампа, якщо він програє, бо ідеологію та рух не так просто вбити. Але слід боятися притаманного США політичного насильства, підвалини для якого вже закладені.