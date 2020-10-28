США та весь світ солідарні з білоруським народом, – Держдеп
Представниця Держдепартаменту США Морган Ортагус підкреслила, що Штати солідарні з народом Білорусі. Вона підкреслила, що США, як і весь світ продовжить підтримувати їх.
Ортагус підкреслила, що білоруси також продемонстрували чудову мужність. Про це представниця Держдепартаменту США повідомила у твіттері.
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"США та весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували чудову мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення", – написала вона.
Що відомо про протести у Білорусі?Білоруси вийшли на вулиці із протестом після президентських виборів, що відбулися у країні ще 9 серпня. Ані міжнародна спільнота, ані самі білоруси не визнали результати виборів. Попри це, Олександр Лукашенко влаштував таємну інавгурацію та вчергове став очільником Білорусі. Опозиція оголосила ультиматум режиму Лукашенка, але влада його проігнорувала.
Після цього у Мінську відбувся багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли й в інших містах Білорусі. 27 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.
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- Раніше ЄС увів санкції проти 40 білоруських високопосадовців. Проте до переліку не потрапив сам Лукашенко. Таким чином, наголошували у Брюсселі, вони дали шанс на врегулювання політичної кризи.
- На самопроголошеного президента ці аргументи не подіяли, тому вже 12 жовтня у ЄС таки погодились, що проти Лукашенка теж потрібно ввести санкції.