Представниця Держдепартаменту США Морган Ортагус підкреслила, що Штати солідарні з народом Білорусі. Вона підкреслила, що США, як і весь світ продовжить підтримувати їх.

Ортагус підкреслила, що білоруси також продемонстрували чудову мужність. Про це представниця Держдепартаменту США повідомила у твіттері.

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"США та весь світ солідарні з народом Білорусі. Вони продемонстрували чудову мужність і силу перед обличчям жорстоких репресій. Ми будемо і надалі підтримувати їх законні прагнення", – написала вона.

The United States and the world stand in solidarity with the people of Belarus. They have demonstrated remarkable courage and strength in the face of brutal repression. We will continue to support their legitimate aspirations. https://t.co/JtdLWbcGET — Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 27, 2020

Що відомо про протести у Білорусі? Білоруси вийшли на вулиці із протестом після президентських виборів, що відбулися у країні ще 9 серпня. Ані міжнародна спільнота, ані самі білоруси не визнали результати виборів. Попри це, Олександр Лукашенко влаштував таємну інавгурацію та вчергове став очільником Білорусі. Опозиція оголосила ультиматум режиму Лукашенка, але влада його проігнорувала.



Після цього у Мінську відбувся багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли й в інших містах Білорусі. 27 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня. Білоруси вийшли на вулиці із протестом після президентських виборів, що відбулися у країні ще 9 серпня. Ані міжнародна спільнота, ані самі білоруси не визнали результати виборів. Попри це, Олександр Лукашенко влаштував таємну інавгурацію та вчергове став очільником Білорусі. Опозиція оголосила ультиматум режиму Лукашенка, але влада його проігнорувала.Після цього у Мінську відбувся багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли й в інших містах Білорусі. 27 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.

Як світ підтримує білорусів