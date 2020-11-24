Сполучені Штати Америки та їхні союзники мали б запросити Грузію до НАТО. Це була б адекватна відповідь на посилення впливу Росії на Південному Кавказі через конфлікт навколо Нагірного Карабаху.

Кремль закріпився на Південному Кавказі, тепер у Нагірному Карабасі розташовані російські миротворці. Про це у колонці для euobserver нагадав генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес.

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Ходжес командував військами США в Європі у період 2014 – 2017 років. Нині він очолює кафедру стратегічних досліджень Першинга в Центрі аналізу європейської політики.

США віддали ініціативу Кремлю

Мирна угода в Нагірному Карабасі завершила кровопролитну війну. Однак ця війна не виникла нізвідки – вона довго тліла, і, зрештою, вибухнула.

І певною мірою, вважає Ходжес, це сталося через нездатність США впевнено й послідовно конкурувати у регіоні Чорного моря та на Південному Кавказі.

Ми поступилися ініціативою Кремлю. Тому сьогодні тільки збоку спостерігаємо за результатом. Для США і Європи залишатися збоку – більше не є життєздатним варіантом,

– наголосив Бен Ходжес.

Грузія повинна увійти до НАТО

Саме тому колишній командувач армії США пропонує своїй країні зміцнювати відносини з Вірменією, Азербайджаном, Туреччиною і Грецією.

І розмістити при цьому на території союзників інфраструктуру для військово-повітряних сил і флоту США.

Також ми повинні надіслати Грузії запрошення негайно приєднатися до НАТО,

– виокремив Ходжес.

Ці заходи, вважає генерал, відверто натякнуть Кремлю, що регіон Кавказу – Чорного моря є стратегічно важливим для США.

До слова, у жовтні 2020 Бен Ходжес вже висловлював схожу точку зору: мовляв, Грузія вже готова вступити до НАТО, а от Україна – поки що ні.