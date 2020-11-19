США виділять Україні військову допомогу у розмірі 4 мільйони доларів. Гроші призначені для підсилення Морської охорони країни.

Охорону реалізовуватимуть у Бердянську та Маріуполі. Про це повідомило посольство США в Україні.

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Нове обладнання допоможе Морській охороні цілодобово стримувати й реагувати на агресію в Азовському морі,

– мовиться у повідомленні.

Кошти виділять завдяки програмі про експортний контроль та безпеку кордонів.

Відомо, що у Бердянську та Маріуполі мають створити спеціальні військові містечка для підрозділів Морської охорони Держприкордонслужби. Містечка облаштують відповідно до найновіших стандартів НАТО. Роботу над проєктом планують закінчити до червня 2021 року.

У США наголосили, що Україні вкрай важливо забезпечити морську охорону на найвищому рівні, адже це стане страховкою від агресії Росії. Окрім того, морська безпека України є запорукою для морської безпеки усього світу.