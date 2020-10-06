США відкликали візу українцю, який допомагав адвокату Трампа шукати компромат на Байдена
Українцю Андрієві Теліженку держдепартамент США відкликав візу. Все через те, що Теліженко допомагав особистому адвокату президента Трампа Рудольфу Джуліані. Він шукав компромат на кандидата у президенти Джозефа Байдена.
Про те, що візу можуть анулювати – раніше не повідомляли. Це сталося незадовго до того, як у США наклали санкції на ще одного українця, який співпрацював з Джуліані – депутата Андрія Деркача, повідомляє Washingtonpost.
Зверніть увагу На заваді другому туру дебатів може стати COVID-19 у Трампа: позиція Байдена
Міністерство фінансів тоді назвало Деркача "активним російським агентом понад 10 років" і "він намагається втручатися у вибори".
Андрій Теліженко 9 вересня 2020 року не зміг сісти на рейс "Міжнародних авіаліній України" з Києва в Нью-Йорк. Про це розповіла людина,яка ознайомлена з планами поїздки Теліженка. ЦЕ представник уряду України, однак сказав він це на умовах анонімності. Прессекретарка Держдепартаменту відмовилася коментувати анулювання візи Теліженку.
Що відомо про спілкування Джуліані з українськими політиками
- У 2019 році Джуліані приїжджав в Україну. Тоді Теліженко супроводжував його. Поїздка Джуліані в Київ передбачала і зустріч з Деркачем. Варто зазначити, що обидва українці регулярно спілкувалися з Джуліані.
- І Деркач, і Теліженко підтримували позицію Джуліані й Трампа в місяці імпічменту. Вони запевнили, що Байден тиснув на українську владу, змусивши Україну звільнити генпрокурора Віктора Шокіна. Це зробили, щоб Шокін нібито не запустив розслідування навколо справи компанії Burisma. До наглядової ради там входив син Байдена.
- В заяві про рішення щодо Деркача представник посольства США в Україні заявив, що усі особи, які ведуть справи з людьми, що підпадають під санкції, може сама потрапити під санкції.