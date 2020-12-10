У США відкрили справу проти сина новообраного президента Джо Байдена – Гантера. Його підозрюють у скоєнні податкових злочинків.

Справу ведуть федеральні прокурори штату Делавер. Про це заявив сам Байден-молодший, повідомляє BBC.

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Що сказав Гантер Байден

Про відкриття справи він дізнався 8 грудня.

Він сподівається, що розслідування проведуть об'єктивно і готовий доводити, що регулярно платив податки та законно вів свої справи.

Новобраний президент США вже відреагував на інцидент.

Байден-старший заявив, що надзвичайно пишається своїм сином, який "бореться зі складнощами та особистими нападками заради того, щоб стати сильнішим".

Що пов'язує Гантера Байдена з Україною

У 2014 році Байден-молодший увійшов до ради директорів української енергетичної компанії Burisma. Її власник був фігурантом низки корупційних розслідувань.

Байден-молодший працював у Burisma до квітня 2019 року. Він контролював юридичні справи фірми та отримував зарплату у розмірі 50 тисяч доларів США.

Однак у НАБУ заявили, що у справах, які відкрили щодо Burisma, мовиться про порушення упродовж 2010 – 2012 років.