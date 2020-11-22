Євросоюз розкритикував рішення США відновити смертну кару після майже 20-річної паузи. Частина страт вже відбулася, інші заплановані на грудень та січень.

В ЄС відреагували на порушенням Сполученими Штатами неофіційного мораторію на смертну кару. Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

Читайте також Які країни досі використовують смертну кару: моторошні факти

У липні 2020 року адміністрації США прийняла рішення відновити після майже 20-річної паузи смертну кару на федеральному рівні. З того часу 8 ув'язнених, засуджених до смерті, були страчені. Крім того, ще 6 повинні планують стратити в грудні 2020 року та січні 2021 року.

В Євросоюзі нагадали про своє рішуче та недвозначне неприйняття смертної кари будь-коли і за будь-яких обставин. Організація наполегливо закликає адміністрацію США скасувати своє рішення та припинити всі кари на федеральному рівні.

Велика кількість страт на федеральному рівні суперечить різкому скороченню застосування смертної кари в окремих штатах США і з глобальними тенденціями,

– йдеться в заяві.

Дізнайтеся більше У США відновлюють смертну кару на федеральному рівні