США відновить експлуатацію смертоносного Boeing 737 MAX: пасажирів попереджатимуть
Авіакомпанія American Airlines відновлює польоти на літаках Boeing 737 MAX на одному рейсі. Пасажирів попереджатимуть, що політ виконуватимуть саме на цій моделі Boeing.
Найбільший авіаперевізник США – компанія American Airlines – до кінця 2020 року планує повернути в експлуатацію проблемний лайнер Boeing 737 Max, повідомляє Bloomberg.
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Спочатку компанія планує використовувати Boeing 737 Max лише на щоденних рейсах з Маямі в Нью-Йорк,
– йдеться у повідомленні.
Їх виконуватимуть у період з 29 грудня по 4 січня. Водночас пасажирів будуть попереджати, що вони летітимуть саме на Boeing 737 Max.
Відзначається, що компанія "застосовуватиме поетапний підхід" до повернення 737 Max в експлуатацію. Чи зможуть використовувати цю модель літака на інших рейсах, залежить від рішення Федерального управління з цивільної авіації США.
Авіакатастрофи з Boeing 737 MAX: основне
- У березні 2019 року в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines. Дайнер прямував до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.
- Наприкінці жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг. Він упав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир.
- Після трагедій літакам сімейства MAX заборонили виконувати польоти. Результати розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф – проблеми з системою управління польотом у цих літаків.