Авіакомпанія American Airlines відновлює польоти на літаках Boeing 737 MAX на одному рейсі. Пасажирів попереджатимуть, що політ виконуватимуть саме на цій моделі Boeing.

Найбільший авіаперевізник США – компанія American Airlines – до кінця 2020 року планує повернути в експлуатацію проблемний лайнер Boeing 737 Max, повідомляє Bloomberg.

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Спочатку компанія планує використовувати Boeing 737 Max лише на щоденних рейсах з Маямі в Нью-Йорк,

– йдеться у повідомленні.

Їх виконуватимуть у період з 29 грудня по 4 січня. Водночас пасажирів будуть попереджати, що вони летітимуть саме на Boeing 737 Max.

Відзначається, що компанія "застосовуватиме поетапний підхід" до повернення 737 Max в експлуатацію. Чи зможуть використовувати цю модель літака на інших рейсах, залежить від рішення Федерального управління з цивільної авіації США.

Зверніть увагу! Раніше Європейське агентство авіаційної безпеки визнало, що літаки Boeing 737 Max стали досить безпечними після внесених змін.

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