США відновлюють цивільні польоти над окупованим Кримом
Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти "у певних районах" окупованого Сімферополя. Авіапростір над Кримом був закритий для американської авіації з моменту анексії півострова – на початку 2014 року.
Фактично США вирішили не подовжувати заборону на польоти над Кримом, термін дії якої закінчується 27 жовтня 2020 року, мовиться в повідомленні Федерального авіаційного управління.
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Як пояснюють американці, таке рішення пов'язане з небезпекою польотів над Донбасом, яка існує досі. Тож заборону на польоти над Дніпром продовжили до 27 жовтня 2021 року.
Натомість аби мати можливість летіти на схід через територію України – найбільшої держави в Європі – вирішили дозволити робити це через територію окупованого півострова.
До слова, про можливість здійснення посадки в аеропортах окупованого Криму нічого не мовиться. Самі ж Штати ввели настільки жорсткі санкції за такі дії, що авіакомпаніям це буде геть не вигідно.
Анексія Криму й авіапольоти: коротко
- Після незаконної анексії півострова на початку 2014 року Україна ввела низку обмежень, які стосуються різних сфер життя, зокрема й авіації.
- У контексті авіапольотів діє заборона на зліт і посадку в окупованому аеропорту Сімферополя. Крім того, повітряний простір над Кримом досі офіційно закритий.