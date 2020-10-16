Сполучені Штати Америки дозволили своїм авіакомпаніям виконувати польоти "у певних районах" окупованого Сімферополя. Авіапростір над Кримом був закритий для американської авіації з моменту анексії півострова – на початку 2014 року.

Фактично США вирішили не подовжувати заборону на польоти над Кримом, термін дії якої закінчується 27 жовтня 2020 року, мовиться в повідомленні Федерального авіаційного управління.

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Як пояснюють американці, таке рішення пов'язане з небезпекою польотів над Донбасом, яка існує досі. Тож заборону на польоти над Дніпром продовжили до 27 жовтня 2021 року.

Натомість аби мати можливість летіти на схід через територію України – найбільшої держави в Європі – вирішили дозволити робити це через територію окупованого півострова.

До слова, про можливість здійснення посадки в аеропортах окупованого Криму нічого не мовиться. Самі ж Штати ввели настільки жорсткі санкції за такі дії, що авіакомпаніям це буде геть не вигідно.

Анексія Криму й авіапольоти: коротко