У США повідомили про утилізацію апаратів штучної вентиляції легень, які у травні передав Володимир Путін. Тоді апарати розподілили по лікарнях, але фактично не використовували.

В апаратів ШВЛ розпочалися технічні проблеми практично одразу ж після того, як їх передали з Росії, повідомляє BuzzFeed.

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Як апарати ШВЛ опинилися в США

На весні 2020 року, коли пандемія коронавірусу лише набирала обертів, Дональд Трамп попросив про допомогу у Володимира Путіна. Тоді Росія відправила в США 45 апаратів й інше медичне устаткування з підписом "From Russia with love" ("З Росії з любов'ю").

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) прийняла ці апарати й розподілила їх по лікарнях Нью-Йорка й Нью-Джерсі. Втім їх так і не застосовували, адже в нив одразу ж виявилися технічні несправності.

Що з ними було далі

Ще в травні FEMA повідомила, що небезпечні апарати передали з лікарень на склад. Тож "російська любов" в американських госпіталях красувалася недовго.

Нині ж відомо, що передані російською владою апарати ШВЛ утилізували, як і передбачають правила утилізації небезпечних відходів. Втім наразі невідомо, коли це зробили – десь нещодавно чи ще в травні одразу ж після отримання.

Серед проблем апаратів була потреба в спеціальних адаптерах, яких не було в лікарнях США. Крім того, американці вирішили не ризикувати після того, як декілька апаратів загорілися в російських лікарнях. Ба більше, їхній виробник перебуває в санкційному списку.