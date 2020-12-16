Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон все ще чекає пояснень від Москви по ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Зауважимо, що днями у ЗМІ з'явилася інформація, що його намагалися отруїти вдруге.

Помпео наголосив, що США одразу ж засудили отруєння російського опозиціонера. Про це Майк Помпео сказав в інтерв'ю The Ben Shapiro Show.

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Держсекретар США підкреслив, що Вашингтон ще не надсилав запит для отримання нової інформації. Однак навіть за першим фактом отруєння Навального Москва відмовилася від пояснень.

Але досить сказати, що ми визнаємо і були одними з перших, хто засудив цю неймовірно згубну діяльність і зажадав, щоб Росія пояснила нам точно, як це сталося, хто це зробив. Ми все ще чекаємо цих відповідей,

– зазначив Помпео.

Що відомо про отруєння Навального

Олексію Навальному стало погано 20 серпня в польоті з Томська в Москву. Опозиціонер був госпіталізований в реанімації омської лікарні.

в польоті з Томська в Москву. Опозиціонер був госпіталізований в реанімації омської лікарні. Соратники політика відразу ж говорили, що він отруєний, проте лікарі заявляли, що ця версія не підтвердилася.

З Омська Навального евакуювали в Берлін, в клініку "Шаріте". На початку вересня влада Німеччини оголосили, що німецькі лікарі встановили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".

Навального речовиною з групи "Новачок". Наразі він перебуває на реабілітації в Німеччині.

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Зауважимо, що російські лікарі не знайшли в аналізах Навального слідів нервово-паралітичної речовини. Крім того, вони не випускали Навального на лікування у Берлін, пояснюючи це тим, що його не можливо транспортувати. На це берлінські медики відповіли, що мають необхідне обладнання і спецлітак.

Цікаво, що другу спробу отруєння Навального головний токсиколог Омської області Олександр Саба назвав "інформаційною качкою".