Північ США накрила потужна негода, яка наробила чимало лиха. Кількість снігу, що випала у північних штатах, є рекордною.

Буря накрила США у вівторок, 20 жовтня. Про це повідомляє The Watchers.

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Найбільше постраждав штат Монтана, там випало до 35 сантиметрів снігу. Також рекордні снігопади зафіксували в Айові та Міннесоті.

Синоптики вже заявили, що ця буря стала найбільшим штормом на початку сезону у штаті Міннесота за останні 140 років. Метеоролог WCCO-TV Кріс Шаффер сказав, що це також другий за величиною снігопад у жовтні після хуртовини 1991 року.

Наслідки негоди

На Півночі США зареєстрували понад 1 100 аварій та ДТП.

Десятки людей отримали тілесні ушкодження, але жертв, на щастя, не було.

Водночас понад 33 000 жителів залишилися без електропостачання.

Штат Монтана, що найбільше постраждав від бурі: карта

️️️ Enjoy the break Minne-#snow-ta, another heavy covering is expected by tomorrow. North & South #Dakota, you are on tonight.



A winter storm warning has been issued for areas likely to receive the heaviest snowfall accumulations. #Fargo #GreatFalls #Dultuh pic.twitter.com/LQJKhPPNrp — Weather & Radar USA (@WeatherRadarUS) October 21, 2020

️Here's a list of snowfall totals so far as of 5:30 pm.️



Lakeville 8.5"

Granite Falls 8.3"

Montgomery 8"

Shakopee 7.5"

Eagan 7.3"

Victoria 7"

Edina 6.6"

Northfield & St. Cloud 6.4"

Columbia Heights 5"#mnwx pic.twitter.com/Vpuz329oQm — MPR Weather (@MPRweather) October 20, 2020

Наслідки негоди у США: дивіться відео

Найбільше постраждав штат Монтана: дивіться відео