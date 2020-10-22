У США вирує зимовий буревій: морозні фото та відео негоди
Північ США накрила потужна негода, яка наробила чимало лиха. Кількість снігу, що випала у північних штатах, є рекордною.
Буря накрила США у вівторок, 20 жовтня. Про це повідомляє The Watchers.
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Найбільше постраждав штат Монтана, там випало до 35 сантиметрів снігу. Також рекордні снігопади зафіксували в Айові та Міннесоті.
Синоптики вже заявили, що ця буря стала найбільшим штормом на початку сезону у штаті Міннесота за останні 140 років. Метеоролог WCCO-TV Кріс Шаффер сказав, що це також другий за величиною снігопад у жовтні після хуртовини 1991 року.
Наслідки негоди
- На Півночі США зареєстрували понад 1 100 аварій та ДТП.
- Десятки людей отримали тілесні ушкодження, але жертв, на щастя, не було.
- Водночас понад 33 000 жителів залишилися без електропостачання.
Штат Монтана, що найбільше постраждав від бурі: карта
Наслідки негоди у США: дивіться відео
Найбільше постраждав штат Монтана: дивіться відео