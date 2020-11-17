У Міністерстві оборони США офіційно підтвердили, що виведуть частину військового контингенту з Афганістану та Іраку. Зроблять це ще до того часу, як Джо Байден, офіційно вступить на посаду глави Білого дому.

В країнах залишиться по 2,5 тисячі військових США

Згідно з планами Пентагону, виведення частини військ має завершитись до 15 січня 2021 року. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника Міноборони США Крістофер Міллер, інформує CNBC.

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Таким чином, з Іраку виведуть 500 американських військових. З Афганістану – 2 000. В обох країнах залишаться по 2,5 тисячі військовослужбовців зі США.

Це рішення президента базується на постійній взаємодії з кабінетом національної безпеки протягом останніх кількох місяців, включаючи постійні дискусії зі мною та моїми колегами по уряду США,

– наголосив Міллер.

Реакція Генсека НАТО

У Пентагоні запевняють, що рішення обговорили з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Проте сам Столтенберг попередив, що занадто швидке або неорганізоване виведення військ із розірваних війною країн може мати дуже небезпечні наслідки.

Зазначимо, що про намір скоротити контингент в Іраку та Афганістані заявив чинний президент США Дональд Трамп.