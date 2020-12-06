Сполучені Штати Америки вважають росіян з Південних Курил уродженцями Японії. Про це йдеться у правилах розіграшу грін-карт на імміграцію до США .

Таку інформацію зазначили в інструкції для іммігрантів. Її опублікували на сайті Бюро консульських справ Держдепартаменту США.

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Про кого мовиться

Мовиться про тих, хто народився на островах:

Хабомаї;

Шикотан;

Кунашир;

Ітуруп.

Особи, які народилися на Південному Сахаліні, належать Росії,

– зазначили в повідомленні.

Вимога з'явилася у 2018 році

Вимога до уродженців Південних Курил вказувати Японію як країну походження з'явилася у 2018 році. Про це повідомили у японській газеті Hokkaido Shimbun.

Зазначимо! 2 грудня 2020 року, що Росія розміщує ракети на Курильських островах поблизу Японії.

Реакція Росії

Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на вимогу. Воно заявило, що Держдеп ставить під сумнів підсумки Другої світової війни, за якими острови відійшли СРСР.

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