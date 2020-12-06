США визнали народжених на Курилах росіян – японцями: реакція Кремля
Сполучені Штати Америки вважають росіян з Південних Курил уродженцями Японії. Про це йдеться у правилах розіграшу грін-карт на імміграцію до США .
Таку інформацію зазначили в інструкції для іммігрантів. Її опублікували на сайті Бюро консульських справ Держдепартаменту США.
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Про кого мовиться
Мовиться про тих, хто народився на островах:
- Хабомаї;
- Шикотан;
- Кунашир;
- Ітуруп.
Особи, які народилися на Південному Сахаліні, належать Росії,
– зазначили в повідомленні.
Вимога з'явилася у 2018 році
Вимога до уродженців Південних Курил вказувати Японію як країну походження з'явилася у 2018 році. Про це повідомили у японській газеті Hokkaido Shimbun.
Реакція Росії
Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на вимогу. Воно заявило, що Держдеп ставить під сумнів підсумки Другої світової війни, за якими острови відійшли СРСР.
Конфлікт Японії та Росії: що відомо
- Територіальний конфлікт Росії та Японії про приналежність Південних Курил є не врегульованим з часів Другої світової війни.
- Зокрема Японія заперечує приналежність Ітурупа, Кунашира, Шикотана і групи дрібних островів Хабомаї, які увійшли до складу СРСР після війни.
- Сторони досі не підписали мирний договір.
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